Исмаэл: ЦСКА не поверил, что я упал из-за сильного спазма
Полузащитник «Ахмата» Исмаэл рассказал о том, почему так долго лежал на поле в концовке матча.
- В конце матча я почувствовал сильный спазм. Не мог стоять ногах. Не знаю, почему ЦСКА не остановил игру. Наверное, они очень хотели отыграться. Думаю соперник не поверил, что у меня судороги, но они и правда были.
- Почему вратарь толкнул вас, чтобы легли на газон?
- Я приложил все силы, чтобы встать, так как соперник не думал выбивать мяч. Когда мяч все-таки ушел за пределы поля, вратарь сказал мне лечь. Он хотел мне помочь.
Матч
Голы
Садаев 45 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Васин (Чалов, 63), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо
Ахмат: Городов, Родолфо, Сампайо, Анхель, Уциев (Семёнов, 82), Мохаммади, Лима, Швец, Митришев, Садаев (Иванов, 67), Бериша (Мбенг, 76)
Предупреждения:
нет - Анхель, 53; Городов, 66; Уциев, 78
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
27 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция