Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Спартак
Футбол  Ливерпуль4 : 0Арсенал
Футбол  Краснодар2 : 0Динамо
Футбол  ЦСКА0 : 1Ахмат
Футбол  Зенит0 : 0Ростов
Футбол  Реал- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бенфика» хочет арендовать Габигола

Комментарии

Лиссабонский клуб ведет переговоры с «Интером» по аренде бразильского нападающего Габриэла Барбозы, больше известного как Габигол, пишет португальское издание «A Bola».

Стороны уже почти обо всем договорились, но единственное, что может помешать сделке состоятся – это нежелание «Бенфики» выплачивать всю зарплату игроку.

До «Бенфики» другой лиссабонский клуб «Спортинг» пытался взять форварда в аренду, но «Интер» отказался завершать сделку, поскольку «Спортинг» не планировал выплачивать зарплату игроку.

За миланский клуб Габигол сыграл 11 матчей и забил 1 гол в прошлом сезоне в Серии А. В первых двух турах текущего сезона бразилец на поле не выходил.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Витиньо: Вратарь «Ахмата» врезался в штангу, чтобы потянуть время
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Сибирь» и лидируют в ФНЛ, «Волгарь» уступил «Шиннику»
Футбол
Олег Кононов: Мы могли забить и больше ЦСКА
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Арсенал»
все новости