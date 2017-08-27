«Бенфика» хочет арендовать Габигола

Лиссабонский клуб ведет переговоры с «Интером» по аренде бразильского нападающего Габриэла Барбозы, больше известного как Габигол, пишет португальское издание «A Bola».

Стороны уже почти обо всем договорились, но единственное, что может помешать сделке состоятся – это нежелание «Бенфики» выплачивать всю зарплату игроку.

До «Бенфики» другой лиссабонский клуб «Спортинг» пытался взять форварда в аренду, но «Интер» отказался завершать сделку, поскольку «Спортинг» не планировал выплачивать зарплату игроку.

За миланский клуб Габигол сыграл 11 матчей и забил 1 гол в прошлом сезоне в Серии А. В первых двух турах текущего сезона бразилец на поле не выходил.