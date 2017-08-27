Олег Иванов: Затяжки времени? Для достижения результата все способы хороши

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов высказался о победе над ЦСКА.

- Что думаете о забитом голе? Мяч до этого ушел за пределы поля.

- Судья не увидел, для ЦСКА это плохо, наверное, для всего футбола тоже. Ну выиграли и выиграли.

- Вы за повторы?

- Нет я не сторонник. Футбол потеряет свою драматичность.

- Болельщики злились, что «Ахмат» тянул время.

- ЦСКА взвинтил темп. Я провел 30 минут на поле, и даже мне было тяжело. Но для достижения результата все способы хороши.