Олег Иванов: Затяжки времени? Для достижения результата все способы хороши
Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов высказался о победе над ЦСКА.
- Что думаете о забитом голе? Мяч до этого ушел за пределы поля.
- Судья не увидел, для ЦСКА это плохо, наверное, для всего футбола тоже. Ну выиграли и выиграли.
- Вы за повторы?
- Нет я не сторонник. Футбол потеряет свою драматичность.
- Болельщики злились, что «Ахмат» тянул время.
- ЦСКА взвинтил темп. Я провел 30 минут на поле, и даже мне было тяжело. Но для достижения результата все способы хороши.
Матч
Голы
Садаев 45 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Васин (Чалов, 63), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо
Ахмат: Городов, Родолфо, Сампайо, Анхель, Уциев (Семёнов, 82), Мохаммади, Лима, Швец, Митришев, Садаев (Иванов, 67), Бериша (Мбенг, 76)
Предупреждения:
нет - Анхель, 53; Городов, 66; Уциев, 78
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
27 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция