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«Торино» разгромил «Сассуоло»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура чемпионата Италии между «Торино» и «Сассуоло» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Торино».

В составе победителей отличились Андреа Белотти, Адем Льяйич и Джоэл Оби. «Торино» с четырьмя очками занимает третье место. У «Сассуоло» одно очко и 13-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

Матч

Торино - Сассуоло - 3:0 (1:0)

Голы

Белотти 44 (1:0). Льяич 84 (2:0). Оби 88 (3:0).

Состав

Торино: Сиригу, де Сильвестри, Моретти, Баррека, Оби, Фальке (Дзаппакоста, 85), Льяич, Белотти

Сассуоло: Консильи, Ачерби, Гаццола (Адьяпонг, 66), Каннаваро, Лирола, Миссироли (Рагуза, 63), Маньянелли (Сенси, 75), Политано, Данкан, Берарди

Предупреждения:

Оби, 90 - Рагуза, 80

Судья:

Паоло Сильвио Маццолени (Италия)

Место и дата

27 августа 19:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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