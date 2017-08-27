«Торино» разгромил «Сассуоло»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго тура чемпионата
Италии между «Торино» и «Сассуоло» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 3:0 в пользу «Торино».
В составе победителей
отличились Андреа Белотти, Адем Льяйич и Джоэл Оби. «Торино» с четырьмя очками
занимает третье место. У «Сассуоло» одно очко и 13-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
3-й тур
Матч
Голы
Белотти 44 (1:0). Льяич 84 (2:0). Оби 88 (3:0).
Состав
Торино: Сиригу, де Сильвестри, Моретти, Баррека, Оби, Фальке (Дзаппакоста, 85), Льяич, Белотти
Сассуоло: Консильи, Ачерби, Гаццола (Адьяпонг, 66), Каннаваро, Лирола, Миссироли (Рагуза, 63), Маньянелли (Сенси, 75), Политано, Данкан, Берарди
Предупреждения:
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
27 августа 19:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция
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