«Торино» разгромил «Сассуоло»

Матч второго тура чемпионата Италии между «Торино» и «Сассуоло» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Торино».

В составе победителей отличились Андреа Белотти, Адем Льяйич и Джоэл Оби. «Торино» с четырьмя очками занимает третье место. У «Сассуоло» одно очко и 13-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур