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«Эйбар» уступил «Атлетику», «Эспаньол» проиграл «Леганесу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершились два матча второго тура чемпионата Испании.

В обоих матчах хозяева уступили с одинаковым счетом – 0:1. «Эйбар» проиграл «Атлетику», а «Эспаньол» - «Леганесу».

Чемпионат Испании. Примера

2-й тур

Матч

Эйбар - Атлетик - 0:1 (0:1)

Голы

Адурис 38 (0:1).

Состав

Эйбар: Дмитрович, Рамис, Оливейра, Хосе Анхель, Инуи (Энрих, 63), Пенья (Бебе, 46), Гарсия Д. (Ривера, 84), Капа, Хордан, Гарсия К.

Атлетик: Лапорт, Нуньес, Саборит, Боведа, Сан Хосе, Гарсия, Уильямс (Лекуе, 81), Сола (Муньяин, 66), Адурис

Предупреждения:

Гарсия К., 25; Хордан, 49 - Боведа, 82

Удаления:

Хордан, 90 - нет

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

27 августа 19:15, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

Матч

Эспаньол - Леганес - 0:1 (0:1)

Голы

Мантовани 29 (0:1).

Состав

Эспаньол: Лопес П., Кариколь, Налдо, Перес (Хименес, 71), Лопес Х. (Гранеро, 15), Фуэго, Лопес Д., Пьятти, Хурадо (Гарсия, 56), Баптистао, Морено

Леганес: Куэльяр, Муньос, Мантовани, Сальдуа (Тито, 69), Перес, Эрасо, Рико, Шимановски, Пирес (Гумбау, 87), Рамос (Дос Сантос, 66), Герреро

Предупреждения:

Налдо, 49; Гранеро, 52; Перес, 59 - Эрасо, 73; Рико, 79; Гумбау, 90

Место и дата

27 августа 19:15, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

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