«Эйбар» уступил «Атлетику», «Эспаньол» проиграл «Леганесу»

читайте также

Примера. 2-й тур. «Эйбар» проиграл «Атлетику», «Реал» – «Валенсия» и другие матчи. Онлайн «Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей второго тура чемпионата Испании по футболу.

Мельгарехо близок к переходу из «Спартака» в «Леганес» Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо близок к переходу в «Леганес». Об этом сообщают испанские СМИ.

Мэйвезер нокаутировал Макгрегора, «Локо» переиграл «Урал» и победные дубли Месси, Икарди и Левандовски. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

«Атлетико» разгромил на выезде «Лас-Пальмас» В матче второго тура чемпионата Испании «Атлетико» на выезде разгромил «Лас-Пальмас» со счетом 5:1.