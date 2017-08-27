«Эйбар» уступил «Атлетику», «Эспаньол» проиграл «Леганесу»
Завершились два матча
второго тура чемпионата Испании.
В обоих матчах хозяева
уступили с одинаковым счетом – 0:1. «Эйбар» проиграл «Атлетику», а «Эспаньол» -
«Леганесу».
Чемпионат Испании. Примера
2-й тур
Матч
Голы
Адурис 38 (0:1).
Состав
Эйбар: Дмитрович, Рамис, Оливейра, Хосе Анхель, Инуи (Энрих, 63), Пенья (Бебе, 46), Гарсия Д. (Ривера, 84), Капа, Хордан, Гарсия К.
Атлетик: Лапорт, Нуньес, Саборит, Боведа, Сан Хосе, Гарсия, Уильямс (Лекуе, 81), Сола (Муньяин, 66), Адурис
Предупреждения:
Гарсия К., 25; Хордан, 49 - Боведа, 82
Удаления:
Хордан, 90 - нет
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
27 августа 19:15, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция
Матч
Эспаньол - Леганес - 0:1 (0:1)
Голы
Мантовани 29 (0:1).
Состав
Эспаньол: Лопес П., Кариколь, Налдо, Перес (Хименес, 71), Лопес Х. (Гранеро, 15), Фуэго, Лопес Д., Пьятти, Хурадо (Гарсия, 56), Баптистао, Морено
Леганес: Куэльяр, Муньос, Мантовани, Сальдуа (Тито, 69), Перес, Эрасо, Рико, Шимановски, Пирес (Гумбау, 87), Рамос (Дос Сантос, 66), Герреро
Предупреждения:
Налдо, 49; Гранеро, 52; Перес, 59 - Эрасо, 73; Рико, 79; Гумбау, 90
Место и дата
27 августа 19:15, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция