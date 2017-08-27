Дубль Смолова принес «Краснодару» победу над «Динамо»
Футболисты «Краснодара» переиграли на своем поле московское «Динамо» в матче восьмого тура чемпионата России со счетом 2:0.
Счет в этой встрече на 27-й минуте открыл нападающий краснодарской команды Федор Смолов. Он же на 60-й удвоил преимущество своей команды.
После этой игры «Краснодар» набрал 15 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Динамо», имея в активе восемь очков, находится на 11-м месте.
В следующем туре «Краснодар» 10 сентября сыграет в гостях с «Уфой». В тот же день «Динамо» на своем поле примет «Зенит».
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Матч
Краснодар - Динамо - 2:0 (1:0)
Голы
Смолов 27 (1:0). Смолов 61 (2:0).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Шишкин, Гранквист, Перейра (Лаборде, 81), Петров, Подберёзкин, Газинский (Жигулёв, 71), Каборе, Классон (Вандерсон, 63), Смолов
Динамо: Шунин, Шуньич, Терехов С., Темников, Цаллагов, Рыков, Ташаев, Зотов (Тиам, 67), Соу, Панченко (Луценко, 78), Вандерсон (Бечирай, 62)
Предупреждения:
Каборе, 40; Петров, 49; Гранквист, 70 - Рыков, 60; Соу, 64
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
27 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция