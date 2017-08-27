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Евгений Плющенко: Сотникова пропустит сезон 2017/2018 из-за травмы

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Аделина Сотникова пропустит ближайший сезон из-за травмы. Об этом заявил ее тренер Евгений Плющенко.

«Аделина Сотникова в этом сезоне не выступит на соревнованиях из-за травмы. Мы все надеялись, что залечим эту травму, но, к сожалению, не получилось. Травма по-прежнему беспокоит, полноценных тренировок не получается, и выходить на соревнования в такой ситуации неправильно», - цитирует Плющенко «Р-Спорт».

Напомним, что Сотникова завоевала золото зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Ранее она получила травму связок голеностопа.

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