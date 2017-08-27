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Лукаш Кашпар: «Динамо» по-прежнему должно мне деньги, много денег

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Нападающий «Слована» Лукаш Кашпар прокомментировал ситуацию с задолженностью по зарплате от московского «Динамо» и выразил надежду, что добьётся выплат в суде.

- Да, «Динамо» по-прежнему должно мне деньги, много денег. Мне не заплатили за два месяца, также я не получил бонусы. Это очень грустная ситуация, что клуб не рассчитался с хоккеистами, но спокойно может играть в КХЛ. Вместе с другими игроками я пытаюсь решить вопрос. Надежда жива, уверен, что «Динамо» заплатит по счетам. Насколько понимаю, вопрос уже будет решаться в общегражданскому суде, и это хорошо, — цитирует Кашпара «Р-Спорт».

Напомним, что в воскресенье «Динамо» переиграло «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

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Лукаш Кашпар: «Динамо» по-прежнему должно мне деньги, много денег
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