Соперник «Локомотива» «Копенгаген» крупно проиграл «Норшелланну»

В рамках седьмого тура датской Суперлиги «Копенгаген» играл в гостях с лидирующим «Норшелланном». На протяжении всего матча хозяева играли с преимуществом и заслуженно победили 3:0.

Авторами забитых мячей у «Норшелланна» стали Доньо (27 мин.), Хансен (36 мин.) и Асанте (83 мин.). Гости доигрывали встречу в меньшинстве. На 56 минуте с поля был удален крайний защитник «Копенгагена» Петер Анкерсен.

По итогам 7 туров «Норшелланн» лидирует с 18 очками, а «Копенгаген» идет на седьмой позиции, имея на 9 очков меньше.

Напомним, что по результатам жеребьёвки групповой стадии Лиги Европы «Копенгаген» оказался в одной группе с московским «Локомотивом», чешским «Злином» и молдавским «Шерифом».

«Железнодорожники» встретятся с датским клубом уже в первом туре ЛЕ 14 сентября.