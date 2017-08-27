«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» и снова единолично возглавил таблицу

В матче 8-го тура чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0.

Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда Леонида Кучука идет на третьей строчке с 15 очками.

Напомним, в следующем матче сине-бело-голубые встретятся 10 сентября в Москве с «Динамо», дончане в этот же день дома сыграют с «Арсеналом».

«Зенит» всех нас обманул. Есть и приятный обман, и не очень



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