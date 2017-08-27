«Спартак-2» вырвал победу в концовке матча с «Кубанью»
Матч десятого тура
первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Спартаком-2» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Спартака-2».
В составе хозяев забивали
Олег Алейник и Роман Бугаев. У «Спартака-2» отличились Фэшн Сакала, который
сделал дубль, забив решающий мяч в концовке, и Николай Рассказов.
«Спартак-2» набрал 14
очков и занимает десятое место. У «Кубани» 11 очков и 12-е место.
ФНЛ
10-й тур
Матч
Кубань - Спартак-2 - 2:3 (1:0)
Голы
Алейник 18 (1:0). Сакала 47 (1:1). Бугаев 51 (2:1). Рассказов 52 (2:2). Сакала 90 (2:3).
Состав
Кубань: Дюпин, Байрыев, Бендзь (Каусаров, 64), Марков, Бугаев, Маляров, Завезён (Гогниев, 29), Алейник, Гай, Коновалов, Обухов
Спартак-2: Терешкин, Сокол, Рассказов, Лихачёв, Мамин, Полубояринов, Леонтьев (Цыганков, 39), Пантелеев, Сакала, Руденко (Самбу, 71), Нимели
Предупреждения:
Судья:
Алексей Амелин (Россия)
Место и дата
27 августа 20:00, Кубань, Онлайн-трансляция