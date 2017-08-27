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«Спартак-2» вырвал победу в концовке матча с «Кубанью»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч десятого тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Спартаком-2» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Спартака-2».

В составе хозяев забивали Олег Алейник и Роман Бугаев. У «Спартака-2» отличились Фэшн Сакала, который сделал дубль, забив решающий мяч в концовке, и Николай Рассказов.

«Спартак-2» набрал 14 очков и занимает десятое место. У «Кубани» 11 очков и 12-е место.

ФНЛ

10-й тур

Матч

Кубань - Спартак-2 - 2:3 (1:0)

Голы

Алейник 18 (1:0). Сакала 47 (1:1). Бугаев 51 (2:1). Рассказов 52 (2:2). Сакала 90 (2:3).

Состав

Кубань: Дюпин, Байрыев, Бендзь (Каусаров, 64), Марков, Бугаев, Маляров, Завезён (Гогниев, 29), Алейник, Гай, Коновалов, Обухов

Спартак-2: Терешкин, Сокол, Рассказов, Лихачёв, Мамин, Полубояринов, Леонтьев (Цыганков, 39), Пантелеев, Сакала, Руденко (Самбу, 71), Нимели

Предупреждения:

Коновалов, 79 - Нимели, 81

Судья:

Алексей Амелин (Россия)

Место и дата

27 августа 20:00, Кубань, Онлайн-трансляция


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