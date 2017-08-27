«Спартак-2» вырвал победу в концовке матча с «Кубанью»

Матч десятого тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Спартаком-2» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Спартака-2».

В составе хозяев забивали Олег Алейник и Роман Бугаев. У «Спартака-2» отличились Фэшн Сакала, который сделал дубль, забив решающий мяч в концовке, и Николай Рассказов.

«Спартак-2» набрал 14 очков и занимает десятое место. У «Кубани» 11 очков и 12-е место.

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