«Зенит» – «Ростов». Кокорин впервые в сезоне не забил и не сделал голевую передачу в матче РФПЛ
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом»
в матче восьмого тура чемпионата России. Итоговый счет матча – 0:0.
Отметим, что это первый матч
чемпионата России в текущем сезоне, в котором нападающий сине-бело-голубых
Александр Кокорин не забил и не сделал результативную передачу. Ранее он
отметился результативными действиями во всех предыдущих играх.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Маммана, Нобоа (Дриусси, 54), Кузяев (Краневиттер, 90), Паредес, Ерохин, Кокорин, Полоз (Шатов, 80)
Ростов: Песьяков, Ингасон, Устинов, Вилюш, Паршивлюк, Думбия (Майер, 89), Мевля, Могилевец, Калачёв (Байрамян, 87), Шомуродов (Зуев, 68), Юсупов
Предупреждения:
Полоз, 78 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
27 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция