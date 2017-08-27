Роберто Манчини: Кокорин – лучший нападающий РФПЛ

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

- Мы не смогли выиграть, потому что не забили. Почему не забили? Мы были уставшие после матча с «Утрехтом», а «Ростов» - команда очень оборонительного плана, которая играла в 10 человек в защите. Сложно играть против таких команд. Нам не хватило моментов, чтобы забить победный гол.

- Вы довольны игрой Кристиана Нобоа?

- Он хорошо себя проявил. Но ему есть, куда расти.

- Кажется ли вам, что Кокорин похож на вас молодого?

- Саша Кокорин - очень хороший игрок, он забивает очень много в этом сезоне. Мне кажется, он лучший нападающий РФПЛ, но он может выйти на новый уровень.

- Как оцените первую часть сезона?

- Я очень рад, как мы выступили: одержали много побед. Повторюсь, мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна мы сможем это исправить, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зенит» всех нас обманул. Есть и приятный обман, и не очень



Напомним, в матче 8-го тура чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0.

Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда Леонида Кучука идет на третьей строчке с 15 очками.

В следующем матче сине-бело-голубые встретятся 10 сентября в Москве с «Динамо», дончане в этот же день дома сыграют с «Арсеналом».