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Роберто Манчини: Кокорин – лучший нападающий РФПЛ

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

- Мы не смогли выиграть, потому что не забили. Почему не забили? Мы были уставшие после матча с «Утрехтом», а «Ростов» - команда очень оборонительного плана, которая играла в 10 человек в защите. Сложно играть против таких команд. Нам не хватило моментов, чтобы забить победный гол.

- Вы довольны игрой Кристиана Нобоа?
- Он хорошо себя проявил. Но ему есть, куда расти.

- Кажется ли вам, что Кокорин похож на вас молодого?
- Саша Кокорин - очень хороший игрок, он забивает очень много в этом сезоне. Мне кажется, он лучший нападающий РФПЛ, но он может выйти на новый уровень.

- Как оцените первую часть сезона?
- Я очень рад, как мы выступили: одержали много побед. Повторюсь, мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна мы сможем это исправить, - передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в матче 8-го тура чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0.

Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда Леонида Кучука идет на третьей строчке с 15 очками.

В следующем матче сине-бело-голубые встретятся 10 сентября в Москве с «Динамо», дончане в этот же день дома сыграют с «Арсеналом».

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