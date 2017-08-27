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Фрум выиграл девятый этап «Вуэльты», Закарин занял пятое место

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершился девятый этап веломногодневки «Вуэльта». Победу одержал британец Кристофер Фрум.

Результат Фрума – четыре часа, семь минут и 13 секунд. За такое время он преодолел 174 километра. Вторым стал колумбиец Эстабан Чавес, третьим – канадец Майкл Вудс. Россиянин Ильнур Закарин из «Катюши» занял пятое место.

Фрум лидирует и в общем зачете. Закарин в генеральной классификации идет десятым.

«Вуэльта»

9-й этап

Ориуэла – Кумбре дель Соль (Испания) 

174 км 

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 4.07,13
2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0,04
3. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – + 0,05
4. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – + 0,08
5. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») – + 0,08
6. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +0,12
7. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – +0,12
8. Сэм Оомен (Голландия, Sunweb) – +0,12  
9. Николас Роч (Ирландия, BMC) –  + 0,14
10. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) –  + 0,14

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 36.33,16
2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0,36
3. Николас Роч (Ирландия, BMC) – + 1,05
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) –  +1,17
5. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – +1,27
6. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – +1,30
7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – +1,33
8. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – + 1,52
9. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – + 1,55
10. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») – +2,15
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