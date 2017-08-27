Фрум выиграл девятый этап «Вуэльты», Закарин занял пятое место
Завершился девятый этап
веломногодневки «Вуэльта». Победу одержал британец Кристофер Фрум.
Результат Фрума – четыре часа,
семь минут и 13 секунд. За такое время он преодолел 174 километра. Вторым стал
колумбиец Эстабан Чавес, третьим – канадец Майкл Вудс. Россиянин Ильнур Закарин
из «Катюши» занял пятое место.
Фрум лидирует и в общем
зачете. Закарин в генеральной классификации идет десятым.
«Вуэльта»
9-й этап
Ориуэла – Кумбре дель Соль (Испания)
174 км
1. Кристофер Фрум
(Великобритания, Sky) – 4.07,13
2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0,04
3. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – + 0,05
4. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – + 0,08
5. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») – + 0,08
6. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +0,12
7. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – +0,12
8. Сэм Оомен (Голландия, Sunweb) – +0,12
9. Николас Роч (Ирландия, BMC) – + 0,14
10. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – + 0,14
Общий зачет
2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0,36
3. Николас Роч (Ирландия, BMC) – + 1,05
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +1,17
5. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – +1,27
6. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – +1,30
7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – +1,33
8. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – + 1,52
9. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – + 1,55
10. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») – +2,15