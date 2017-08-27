Фрум выиграл девятый этап «Вуэльты», Закарин занял пятое место

Завершился девятый этап веломногодневки «Вуэльта». Победу одержал британец Кристофер Фрум.

Результат Фрума – четыре часа, семь минут и 13 секунд. За такое время он преодолел 174 километра. Вторым стал колумбиец Эстабан Чавес, третьим – канадец Майкл Вудс. Россиянин Ильнур Закарин из «Катюши» занял пятое место.

Фрум лидирует и в общем зачете. Закарин в генеральной классификации идет десятым.

«Вуэльта»

9-й этап

Ориуэла – Кумбре дель Соль (Испания)

174 км

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 4.07,13

2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0,04

3. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – + 0,05

4. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – + 0,08

5. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») – + 0,08

6. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +0,12

7. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – +0,12

8. Сэм Оомен (Голландия, Sunweb) – +0,12

9. Николас Роч (Ирландия, BMC) – + 0,14

10. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – + 0,14

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 36.33,162. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – + 0,363. Николас Роч (Ирландия, BMC) – + 1,054. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +1,175. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – +1,276. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – +1,307. Фабио Ару (Италия, «Астана») – +1,338. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – + 1,529. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – + 1,55