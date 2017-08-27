Артур Юсупов: Момент, когда Полоз порвал мне шорты, между желтой и красной

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

- Момент, когда вам разорвали штаны...

- Это был игровой момент: отобрал мяч, Дима Полоз цеплялся, чтобы нарушить. Зацепился за шорты. Футбольный момент - ничего страшного.

- На желтую или на красную?

- Между желтой и красной (смеется), - передает слова Юсупова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зенит» всех нас обманул. Есть и приятный обман, и не очень



Напомним, в матче 8-го тура чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0.

Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда Леонида Кучука идет на третьей строчке с 15 очками.

В следующем матче сине-бело-голубые встретятся 10 сентября в Москве с «Динамо», дончане в этот же день дома сыграют с «Арсеналом».