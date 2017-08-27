Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Спартак
Футбол  Ливерпуль4 : 0Арсенал
Футбол  Краснодар2 : 0Динамо
Футбол  ЦСКА0 : 1Ахмат
Футбол  Зенит0 : 0Ростов
Футбол  Реал- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артур Юсупов: Момент, когда Полоз порвал мне шорты, между желтой и красной

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

- Момент, когда вам разорвали штаны...
- Это был игровой момент: отобрал мяч, Дима Полоз цеплялся, чтобы нарушить. Зацепился за шорты. Футбольный момент - ничего страшного.

- На желтую или на красную?
- Между желтой и красной (смеется), - передает слова Юсупова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зенит» всех нас обманул. Есть и приятный обман, и не очень

Напомним, в матче 8-го тура чемпионата России «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0.

Подопечные Роберто Манчини лидируют в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Команда Леонида Кучука идет на третьей строчке с 15 очками.

В следующем матче сине-бело-голубые встретятся 10 сентября в Москве с «Динамо», дончане в этот же день дома сыграют с «Арсеналом».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» интересуется форвардом «Ман Сити»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» интересуется форвардом «Ман Сити»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.ЦСКА Гончаренко впервые не забил в двух матчах подряд. Итоги тураЦСКА Гончаренко впервые не забил в двух матчах подряд. Итоги тура«Советский спорт» отмечает самые интересные статистические события, которые произошли в 8-м туре РФПЛ.Андрей Лунев: Нога побаливает, но я так довольно долго играю. Делаем уколы, обезболивающиеВратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).Сергей Паршивлюк: Довольны, что взяли одно очко в матче с «Зенитом»Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).Александр Ерохин: В матче против «Ростова» ностальгии не былоПолузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о матче 8-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).
Футбол
Роберто Манчини: Дзюба приболел, поэтому не был в заявке на матч с «Ростовом»
Футбол
Леонид Кучук: Желтая Полозу? Там мог быть выход 2 в 0, но я не буду после драки махать кулаками
Футбол
«Зенит» – «Ростов». Кокорин впервые в сезоне не забил и не сделал голевую передачу в матче РФПЛ
Хоккей
Лукаш Кашпар: «Динамо» по-прежнему должно мне деньги, много денег
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Артур Юсупов
Артур Юсуповвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости