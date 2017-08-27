Конор Макгрегор: Для меня было честью быть с Мэйвезером на одном ринге
Источник: MMA ManiaКомментарии
Ирландский боец MMA Конор Макгрегор после боя против Флойда Мэйвезера отметил, что он пока не определился со своими планами на будущее.
- Я не знаю, что будет дальше. У меня есть несколько титулов мира в UFC, поэтому я могу думать и о боксе. Я всего лишь новичок здесь, я серьезно изучал Мэйвезера. Для меня было честью быть с ним на одном ринге. У меня много вариантов в спорте, - цитирует Магрегора MMA Mania.
Напомним, Флойд Мэйвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.
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