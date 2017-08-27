Андрей Ярмоленко: Я перехожу в «Боруссию»? Не верьте

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко не подтвердил информацию о том, что он перейдет в дортмундскую «Боруссию».

– Появились слухи, что вы переходите в «Боруссию».

– Не верьте.

– Вы остаетесь в «Динамо»?

– Да. Мне сейчас не очень удобно разговаривать, позвоните завтра, – цитирует Ярмоленко Tribuna.com.

Ранее украинский журналист Артем Франков в своем твиттере сообщил, что Ярмоленко перейдет в «Боруссию». Позднее он также написал в своей конференции на сайте MatchDay написал: «По моим сведениям, Ярмоленко только что улетел в Дортмунд подписывать личный контракт. Клубы договорились - 25 лямов».

В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел девять матчей за «Динамо» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.