Андрей Ярмоленко: Я перехожу в «Боруссию»? Не верьте
Источник: Tribuna.comКомментарии
Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко не
подтвердил информацию о том, что он перейдет в дортмундскую «Боруссию».
–
Не верьте.
– Вы остаетесь в «Динамо»?
–
Да. Мне сейчас не очень удобно разговаривать, позвоните завтра, – цитирует
Ярмоленко Tribuna.com.
Ранее украинский журналист Артем Франков в своем твиттере
сообщил, что Ярмоленко перейдет в «Боруссию». Позднее он также написал в своей
конференции на сайте MatchDay
написал: «По моим сведениям, Ярмоленко только что улетел в Дортмунд подписывать
личный контракт. Клубы договорились - 25 лямов».
В
текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел девять матчей за «Динамо» и
забил четыре мяча при двух голевых передачах.
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