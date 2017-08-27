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«Севилья» на выезде обыграла «Хетафе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Севильей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Севильи».

Единственный мяч на 84-й минуте забил Гансо. «Севилья» набрала четыре очка и занимает седьмое место. У «Хетафе» одно очков и 14-е место.

Чемпионат Испании. Примера

2-й тур

Матч

Хетафе - Севилья - 0:1 (0:0)

Голы

Гансо 84 (0:1).

Состав

Хетафе: Гуайта, Антуньеш, Даконам, Кала, Суарес, Шибасаки (Портильо, 70), A. Ndiaye, Бергара (Родригес А., 87), Файр, Арамбарри (Мора, 82), Молина

Севилья: Гонсалес, Пареха (Ленгле, 46), Эскудеро, Кьер, Меркадо, Гансо, Нолито, Навас Х., Крон-Дели (Сарабиа, 69), Писарро, Бен Йеддер (Муриэль, 64)

Предупреждения:

нет - Сарабиа, 75

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

27 августа 21:15, Колисео Альфонсо Перес, Онлайн-трансляция


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