«Севилья» на выезде обыграла «Хетафе»

Примера. 2-й тур. «Эйбар» проиграл «Атлетику», «Реал» – «Валенсия» и другие матчи. Онлайн

Примера. 2-й тур. «Эйбар» проиграл «Атлетику», «Реал» – «Валенсия» и другие матчи. Онлайн «Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей второго тура чемпионата Испании по футболу.