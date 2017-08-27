«Севилья» на выезде обыграла «Хетафе»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Севильей» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Севильи».
Единственный мяч на 84-й минуте забил Гансо. «Севилья» набрала четыре очка
и занимает седьмое место. У «Хетафе» одно очков и 14-е место.
Чемпионат Испании. Примера
2-й тур
Матч
Голы
Гансо 84 (0:1).
Состав
Хетафе: Гуайта, Антуньеш, Даконам, Кала, Суарес, Шибасаки (Портильо, 70), A. Ndiaye, Бергара (Родригес А., 87), Файр, Арамбарри (Мора, 82), Молина
Севилья: Гонсалес, Пареха (Ленгле, 46), Эскудеро, Кьер, Меркадо, Гансо, Нолито, Навас Х., Крон-Дели (Сарабиа, 69), Писарро, Бен Йеддер (Муриэль, 64)
Предупреждения:
нет - Сарабиа, 75
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
27 августа 21:15, Колисео Альфонсо Перес, Онлайн-трансляция
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