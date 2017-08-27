Даниил Квят: Сегодня я совершил отличный прорыв
Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями
после гонки на Гран-при Бельгии. Напомним, что он занял 12-е место.
«Сегодня я совершил отличный
прорыв, учитывая старт с последнего ряда. – Гонка, однако, оказалась трудной,
поскольку не удалось во время уик-энда толком протестировать машину в гоночных
условиях.
Несмотря на обстоятельства, я
все равно справился с задачей и провел несколько захватывающих сражений. Мой
темп значительно возрастал каждый раз, когда я оказывался в чистом воздухе, но
в самые неудобные моменты, особенно после первого пит-стопа, я застревал за
другими автомобилями.
В целом, я рад успешному
окончанию гонки после такого трудного уик-энда. Сейчас мы начнем готовиться к
Монце, где не ждем особо высоких результатов, однако может случиться что
угодно», - цитирует Квята Autosport.
Напомним, что выиграл гонку
пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Гран-при Бельгии
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 44 круга
2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,358
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +10,791
4. Кими Райкконен («Феррари») +14,471
5. Валттери Боттас («Мерседес») +16,456
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +28,087
7. Ромен Грожан («Хаас») +31,553
8. Фелипе Масса («Уильямс») +36,649
9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +38,154
10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +39,447
11. Ланс Стролл («Уильямс») +48,999
12. Даниил Квят («Торо Россо») +49,940
13. Джолион Палмер («Рено») +53,239
14. Стоффель Вандорн («Макларен») +57,078
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +67,262
16. Маркус Эрикссон («Заубер») +69,711
17. Серхио Перес («Форс-Индия»)
Сошли
Фернандо Алонсо («Макларен»)
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)