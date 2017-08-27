Даниил Квят: Сегодня я совершил отличный прорыв

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после гонки на Гран-при Бельгии. Напомним, что он занял 12-е место.

«Сегодня я совершил отличный прорыв, учитывая старт с последнего ряда. – Гонка, однако, оказалась трудной, поскольку не удалось во время уик-энда толком протестировать машину в гоночных условиях.

Несмотря на обстоятельства, я все равно справился с задачей и провел несколько захватывающих сражений. Мой темп значительно возрастал каждый раз, когда я оказывался в чистом воздухе, но в самые неудобные моменты, особенно после первого пит-стопа, я застревал за другими автомобилями.

В целом, я рад успешному окончанию гонки после такого трудного уик-энда. Сейчас мы начнем готовиться к Монце, где не ждем особо высоких результатов, однако может случиться что угодно», - цитирует Квята Autosport.

Напомним, что выиграл гонку пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Гран-при Бельгии

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 44 круга

2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,358

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +10,791

4. Кими Райкконен («Феррари») +14,471

5. Валттери Боттас («Мерседес») +16,456

6. Нико Хюлькенберг («Рено») +28,087

7. Ромен Грожан («Хаас») +31,553

8. Фелипе Масса («Уильямс») +36,649

9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +38,154

10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +39,447

11. Ланс Стролл («Уильямс») +48,999

12. Даниил Квят («Торо Россо») +49,940

13. Джолион Палмер («Рено») +53,239

14. Стоффель Вандорн («Макларен») +57,078

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +67,262

16. Маркус Эрикссон («Заубер») +69,711

17. Серхио Перес («Форс-Индия»)

Сошли

Фернандо Алонсо («Макларен»)

Паскаль Верляйн («Заубер»)

Макс Ферстаппен («Ред Булл»)