Льюис Хэмилтон: Я сделал то, что обещал – выиграл гонку
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после Гран-при
Бельгии. Напомним, что он стал победителем гонки.
«Мы с командой провели сильный
уик-энд. Коллектив проделал невероятную работу, за что я безмерно им благодарен.
Себастьян (Феттель) навязал великолепную борьбу, однако я сделал то, что обещал
– выиграл гонку».
Возможно, некоторые дети здесь
мечтают когда-нибудь заниматься тем же, чем и мы. В 1996-м я приезжал сюда с
отцом – надеюсь, это в очередной раз докажет, что мечты сбываются», - цитирует
Хэмилтона Autosport.
Гран-при Бельгии
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 44 круга
2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,358
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +10,791
4. Кими Райкконен («Феррари») +14,471
5. Валттери Боттас («Мерседес») +16,456
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +28,087
7. Ромен Грожан («Хаас») +31,553
8. Фелипе Масса («Уильямс») +36,649
9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +38,154
10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +39,447
11. Ланс Стролл («Уильямс») +48,999
12. Даниил Квят («Торо Россо») +49,940
13. Джолион Палмер («Рено») +53,239
14. Стоффель Вандорн («Макларен») +57,078
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +67,262
16. Маркус Эрикссон («Заубер») +69,711
17. Серхио Перес («Форс-Индия»)
Сошли
Фернандо Алонсо («Макларен»)
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)