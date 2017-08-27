Льюис Хэмилтон: Я сделал то, что обещал – выиграл гонку

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после Гран-при Бельгии. Напомним, что он стал победителем гонки.

«Мы с командой провели сильный уик-энд. Коллектив проделал невероятную работу, за что я безмерно им благодарен. Себастьян (Феттель) навязал великолепную борьбу, однако я сделал то, что обещал – выиграл гонку».

Возможно, некоторые дети здесь мечтают когда-нибудь заниматься тем же, чем и мы. В 1996-м я приезжал сюда с отцом – надеюсь, это в очередной раз докажет, что мечты сбываются», - цитирует Хэмилтона Autosport.

Гран-при Бельгии

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 44 круга

2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,358

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +10,791

4. Кими Райкконен («Феррари») +14,471

5. Валттери Боттас («Мерседес») +16,456

6. Нико Хюлькенберг («Рено») +28,087

7. Ромен Грожан («Хаас») +31,553

8. Фелипе Масса («Уильямс») +36,649

9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +38,154

10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +39,447

11. Ланс Стролл («Уильямс») +48,999

12. Даниил Квят («Торо Россо») +49,940

13. Джолион Палмер («Рено») +53,239

14. Стоффель Вандорн («Макларен») +57,078

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +67,262

16. Маркус Эрикссон («Заубер») +69,711

17. Серхио Перес («Форс-Индия»)

Сошли

Фернандо Алонсо («Макларен»)

Паскаль Верляйн («Заубер»)

Макс Ферстаппен («Ред Булл»)