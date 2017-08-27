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«Наполи» одержал волевую победу над «Аталантой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Аталантой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».

«Аталанта» открыла счет благодаря голу Брайана Кристанте. «Наполи» ответил голами Петра Зелински, Дриса Мертенса и Марко Рог.

«Наполи» с шестью очками занимает третье место. У «Аталанты» ноль очков и 18-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

2-й тур

Матч

Наполи - Аталанта - 3:1 (0:1)

Голы

Кристанте 16 (0:1). Зелински 56 (1:1). Мертенс 61 (2:1). Рог 87 (3:1).

Состав

Наполи: Рейна, Альбиоль, Маджо, Гулам, Кулибали, Жоржиньо (Диавара, 66), Гамшик (Аллан, 58), Зелински (Рог, 75), Кальехон, Инсинье, Мертенс

Аталанта: Бериша, Паломино, Хатебур (Корнелиус, 80), Толой, Масьелло, Фройлер, Кристанте (Куртич, 63), Госенс, Петанья (де Рон, 46), Гомес

Предупреждения:

Кулибали, 54 - Куртич, 77; де Рон, 90

Судья:

Марко Ди Белло (Италия)

Место и дата

27 августа 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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