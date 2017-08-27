«Наполи» одержал волевую победу над «Аталантой»
Матч второго тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Аталантой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».
«Аталанта» открыла счет благодаря голу Брайана
Кристанте. «Наполи» ответил голами Петра Зелински, Дриса Мертенса и Марко Рог.
«Наполи» с шестью очками занимает третье место. У «Аталанты»
ноль очков и 18-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
2-й тур
Матч
Голы
Кристанте 16 (0:1). Зелински 56 (1:1). Мертенс 61 (2:1). Рог 87 (3:1).
Состав
Наполи: Рейна, Альбиоль, Маджо, Гулам, Кулибали, Жоржиньо (Диавара, 66), Гамшик (Аллан, 58), Зелински (Рог, 75), Кальехон, Инсинье, Мертенс
Аталанта: Бериша, Паломино, Хатебур (Корнелиус, 80), Толой, Масьелло, Фройлер, Кристанте (Куртич, 63), Госенс, Петанья (де Рон, 46), Гомес
Предупреждения:
Кулибали, 54 - Куртич, 77; де Рон, 90
Судья:
Марко Ди Белло (Италия)
Место и дата
27 августа 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция