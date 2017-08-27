«Милан» обыграл «Кальяри»
Матч второго тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Кальяри»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Милана».
В составе победителей отличились Патрик Кутроне и
Сусо. У «Кальяри» гол в активе Жоау Педру.
«Милан» с шестью очками занимает четвертое место. У «Кальяри»
ноль очков и последнее место.
Чемпионат Италии. Серия А
2-й тур
Матч
Голы
Кутроне 10 (1:0). Гальвао 56 (1:1). Сусо 70 (2:1).
Состав
Милан: Доннарумма, A. Conti, Бонуччи, Мусаккио, Родригес, Монтоливо, Кессие, Чалханоглу (Биглия, 63), Борини (Антонелли, 90), Кутроне (Калинич, 78), Сусо
Кальяри: Пизакане, Капуано, Падоин (Фараго, 83), Ионице, Барелла, Гальвао (Чоп, 76), Фариас (Коссу, 86), Сау
Предупреждения:
Кессие, 55; Монтоливо, 89 - Гальвао, 18
Судья:
Лука Паиретто (Италия)
Место и дата
27 августа 21:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция