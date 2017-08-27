«Милан» обыграл «Кальяри»

Матч второго тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Кальяри» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Милана».

В составе победителей отличились Патрик Кутроне и Сусо. У «Кальяри» гол в активе Жоау Педру.

«Милан» с шестью очками занимает четвертое место. У «Кальяри» ноль очков и последнее место.

Чемпионат Италии. Серия А

2-й тур