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«Милан» обыграл «Кальяри»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Кальяри» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Милана».

В составе победителей отличились Патрик Кутроне и Сусо. У «Кальяри» гол в активе Жоау Педру.

«Милан» с шестью очками занимает четвертое место. У «Кальяри» ноль очков и последнее место.

Чемпионат Италии. Серия А

2-й тур

Матч

Милан - Кальяри - 2:1 (1:0)

Голы

Кутроне 10 (1:0). Гальвао 56 (1:1). Сусо 70 (2:1).

Состав

Милан: Доннарумма, A. Conti, Бонуччи, Мусаккио, Родригес, Монтоливо, Кессие, Чалханоглу (Биглия, 63), Борини (Антонелли, 90), Кутроне (Калинич, 78), Сусо

Кальяри: Пизакане, Капуано, Падоин (Фараго, 83), Ионице, Барелла, Гальвао (Чоп, 76), Фариас (Коссу, 86), Сау

Предупреждения:

Кессие, 55; Монтоливо, 89 - Гальвао, 18

Судья:

Лука Паиретто (Италия)

Место и дата

27 августа 21:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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