«Монако» разгромил «Марсель» со счетом 6:1, Фалькао сделал дубль
Матч четвертого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Марселем»
завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 6:1 в пользу «Монако».
Дубль у победителей сделал Радамель Фалькао. Также отличились Камил Глик,
Адама Дьякаби, Джибрил Сидибе и Фабиньо. У «Марселя» единственный мяч в активе
Реми Кабелла.
«Монако» набрал 12 очков и делит первое место с «ПСЖ». У «Марселя» семь
очков и шестое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
4-й тур
Матч
Голы
Глик 2 (1:0). Фалькао 20 (2:0 - пен.). Фалькао 34 (3:0). Диакаби 45 (4:0). Сидибе 68 (5:0). Кабелла 75 (5:1). Фабиньо 79 (6:1 - пен.).
Состав
Монако: Субашич, Сидибе (Туре, 80), Жемерсон, Жорже, Глик, Фабиньо, Моутинью, Лемар, Лопеш, Диакаби (Тилеманс, 62), Фалькао (Каррильо, 77)
Марсель: Манданда, Губочан, Амави (Кабелла, 46), Роланду, Сакаи, Дория (Лопес, 46), Сертич, Луис Густаво, Сансон (Ангисса, 77), Товен, Жермен
Предупреждения:
Глик, 28; Фабиньо, 56 - Сансон, 4; Луис Густаво, 34; Губочан, 44
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
27 августа 22:00, Луи II, Онлайн-трансляция