«Монако» разгромил «Марсель» со счетом 6:1, Фалькао сделал дубль

Матч четвертого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Марселем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу «Монако».

Дубль у победителей сделал Радамель Фалькао. Также отличились Камил Глик, Адама Дьякаби, Джибрил Сидибе и Фабиньо. У «Марселя» единственный мяч в активе Реми Кабелла.

«Монако» набрал 12 очков и делит первое место с «ПСЖ». У «Марселя» семь очков и шестое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

4-й тур