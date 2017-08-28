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«Монако» разгромил «Марсель» со счетом 6:1, Фалькао сделал дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч четвертого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Марселем» завершился победой хозяев.  Итоговый счет матча – 6:1 в пользу «Монако».

Дубль у победителей сделал Радамель Фалькао. Также отличились Камил Глик, Адама Дьякаби, Джибрил Сидибе и Фабиньо. У «Марселя» единственный мяч в активе Реми Кабелла.

«Монако» набрал 12 очков и делит первое место с «ПСЖ». У «Марселя» семь очков и шестое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

4-й тур

Матч

Монако - Марсель - 6:1 (4:0)

Голы

Глик 2 (1:0). Фалькао 20 (2:0 - пен.). Фалькао 34 (3:0). Диакаби 45 (4:0). Сидибе 68 (5:0). Кабелла 75 (5:1). Фабиньо 79 (6:1 - пен.).

Состав

Монако: Субашич, Сидибе (Туре, 80), Жемерсон, Жорже, Глик, Фабиньо, Моутинью, Лемар, Лопеш, Диакаби (Тилеманс, 62), Фалькао (Каррильо, 77)

Марсель: Манданда, Губочан, Амави (Кабелла, 46), Роланду, Сакаи, Дория (Лопес, 46), Сертич, Луис Густаво, Сансон (Ангисса, 77), Товен, Жермен

Предупреждения:

Глик, 28; Фабиньо, 56 - Сансон, 4; Луис Густаво, 34; Губочан, 44

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

27 августа 22:00, Луи II, Онлайн-трансляция


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