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Арсен Венгер: «Ливерпуль» везде переиграл нас физически

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:4) в матче третьего тура чемпионата Англии.

«Результат стал следствием нашей игры, мы выглядели недостаточно хорошо. Соперник везде переигрывал нас физически, и после того, как они забили, мы упростили им жизнь.

Мы допускали необязательные ошибки. После перерыва мы начали доминировать на поле, но третий гол убил нас. Психологически это было тяжело. Разочаровывающее выступление. Настоящая катастрофа.

Болельщики кричали «Венгер, убирайся?» Я не хочу отвечать на этот вопрос. Это мнение части болельщиков, да. Если они считают меня проблемой, я извиняюсь за то, что я проблема. Но я хочу, чтобы фанаты были с нами и после поражений с такой игрой. Мы можем лишь вернуться и подарить им другое выступление.

Что касается трансферов, мы много над этим думаем, но я считаю, что сейчас не время об этом говорить», – заявил Венгер.

Матч

Ливерпуль - Арсенал - 4:0 (2:0)

Голы

Фирмино 17 (1:0). Мане 40 (2:0). Салах 56 (3:0). Старридж 78 (4:0).

Состав

Ливерпуль: Кариус, Матип, Морено, Гомес, Ловрен, Вейналдум, Джан (Груич, 83), Хендерсон, Мане (Старридж, 74), Салах, Фирмино (Милнер, 80)

Арсенал: Чех, Монреаль, Бельерин, Холдинг, Косьельни, Рэмзи (Коклен, 46), Озил, Окслейд-Чемберлен (Ляказетт, 61), Джака, Санчес (Жиру, 62), Уэлбек

Предупреждения:

Ловрен, 20; Гомес, 24 - Уэлбек, 22; Джака, 40; Озил, 49; Холдинг, 73

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

27 августа 18:00, Энфилд, Текстовая трансляция

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