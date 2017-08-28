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Андрей Тихонов: Работы еще непочатый край

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов – о победе над «Сибирью» (3:0) в матче десятого тура первенства ФНЛ.

– Работы еще непочатый край, - приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев». – В таблице сейчас определились команды, которые находятся наверху и будут бороться. Борьба будет идти до последнего тура.

Матч на Кубок России выбил нас из колеи. Часть команды в среду играла, а часть нет. Могу сказать, что игра в Сызрани нам на пользу не пошла. Мы пытались привести команду в одно состояние. Но до конца не получилось. Сейчас ребят надо восстанавливать и психологически поддерживать.

Матч

Крылья Советов - Сибирь - 3:0 (1:0)

Голы

Самодин 11 (1:0). Таранов 72 (2:0). Алиев 90 (3:0).

Состав

Крылья Советов: Конюхов, Таранов, Гоцук, Ятченко, Немчанинов (Зотов, 69), Кленкин (Зинков, 76), Мияилович, Ланин, Самодин (Чочиев, 82), Алиев, Корниленко (Ткачук, 68)

Сибирь: Цыган, Мищенко, Аравин, Магаль, Цховребов, Андреев (Гладышев, 78), Дегтярёв, Чеботару, Плопа, Беляев (Азаров, 69), Галыш

Предупреждения:

нет - Азаров, 80

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

27 августа 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция

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