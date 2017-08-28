Андрей Тихонов: Работы еще непочатый край
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов – о победе
над «Сибирью» (3:0) в матче десятого тура первенства ФНЛ.
– Работы еще непочатый край, - приводит слова Тихонова
официальный сайт «Крыльев». – В таблице сейчас определились команды, которые
находятся наверху и будут бороться. Борьба будет идти до последнего тура.
Матч на Кубок России выбил нас из колеи. Часть команды в среду играла, а часть нет. Могу сказать, что игра в Сызрани нам на пользу не пошла. Мы пытались привести команду в одно состояние. Но до конца не получилось. Сейчас ребят надо восстанавливать и психологически поддерживать.
Матч
Крылья Советов - Сибирь - 3:0 (1:0)
Голы
Самодин 11 (1:0). Таранов 72 (2:0). Алиев 90 (3:0).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Таранов, Гоцук, Ятченко, Немчанинов (Зотов, 69), Кленкин (Зинков, 76), Мияилович, Ланин, Самодин (Чочиев, 82), Алиев, Корниленко (Ткачук, 68)
Сибирь: Цыган, Мищенко, Аравин, Магаль, Цховребов, Андреев (Гладышев, 78), Дегтярёв, Чеботару, Плопа, Беляев (Азаров, 69), Галыш
Предупреждения:
нет - Азаров, 80
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
27 августа 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция