Андрей Тихонов: Работы еще непочатый край

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов – о победе над «Сибирью» (3:0) в матче десятого тура первенства ФНЛ.

– Работы еще непочатый край, - приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев». – В таблице сейчас определились команды, которые находятся наверху и будут бороться. Борьба будет идти до последнего тура.

Матч на Кубок России выбил нас из колеи. Часть команды в среду играла, а часть нет. Могу сказать, что игра в Сызрани нам на пользу не пошла. Мы пытались привести команду в одно состояние. Но до конца не получилось. Сейчас ребят надо восстанавливать и психологически поддерживать.