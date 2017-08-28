Евгений Обгольц: Больших претензий к футболистам у меня нет
Тренер «Сибири» Евгений Обгольц прокомментировал поражение
от «Крыльев Советов» (0:3) в матче 10-го тура первенства ФНЛ.
– Поздравляю команду хозяев с победой. Мы готовились к этому матчу. Больших претензий к футболистам у меня нет. Но они допустили простые ошибки, которые привели к такому неприятному результату.
Матч
Крылья Советов - Сибирь - 3:0 (1:0)
Голы
Самодин 11 (1:0). Таранов 72 (2:0). Алиев 90 (3:0).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Таранов, Гоцук, Ятченко, Немчанинов (Зотов, 69), Кленкин (Зинков, 76), Мияилович, Ланин, Самодин (Чочиев, 82), Алиев, Корниленко (Ткачук, 68)
Сибирь: Цыган, Мищенко, Аравин, Магаль, Цховребов, Андреев (Гладышев, 78), Дегтярёв, Чеботару, Плопа, Беляев (Азаров, 69), Галыш
Предупреждения:
нет - Азаров, 80
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
27 августа 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция