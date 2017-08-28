Евгений Обгольц: Больших претензий к футболистам у меня нет

Тренер «Сибири» Евгений Обгольц прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:3) в матче 10-го тура первенства ФНЛ.

– Поздравляю команду хозяев с победой. Мы готовились к этому матчу. Больших претензий к футболистам у меня нет. Но они допустили простые ошибки, которые привели к такому неприятному результату.