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Корона принес победу «Порту» в матче с «Брагой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче четвертого тура чемпионата Португалии «Брага» на домашнем стадионе уступила «Порту» со счетом 0:1.

Единственный мяч в составе победителей на седьмой минуте забил мексиканский форвард Хесус Корона.

«Порту» с 12-ю очками делит первую строчку турнирной таблицы со «Спортингом», а «Брага» расположилась на седьмом месте, имея в активе шесть очков.

В следующем туре «драконы» 10 сентября примут «Шавиш», а подопечные Абела Феррейра в этот же день сыграют с «Сетубалом».

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