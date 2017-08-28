Корона принес победу «Порту» в матче с «Брагой»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче четвертого тура чемпионата Португалии «Брага» на
домашнем стадионе уступила «Порту» со счетом 0:1.
Единственный мяч в составе победителей на седьмой минуте
забил мексиканский форвард Хесус Корона.
«Порту» с 12-ю очками делит первую строчку турнирной таблицы
со «Спортингом», а «Брага» расположилась на седьмом месте, имея в активе шесть
очков.
В следующем туре «драконы» 10 сентября примут «Шавиш», а
подопечные Абела Феррейра в этот же день сыграют с «Сетубалом».
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