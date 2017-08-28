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Дубль Асенсио спас «Реал» от поражения в матче с «Валенсией»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче второго тура чемпионата Испании «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2).

В составе мадридской команды дубль оформил Марко Асенсио, забив на 10-й и 83-й минутах, а у гостей голами отметились Карлос Солер и Жоффрей Кондогбиа, отличившиеся на 18-й и 77-й минутах соответственно.

После этого матча в активе «Реала» и «Валенсии» стало по четыре очка, но за счет дополнительных показателей «сливочные» расположились на пятом месте, а «летучие мыши» строчкой ниже.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 9 сентября примут «Леванте», а «Валенсия» в этот же день сыграет с «Атлетико».

Примера
2-й тур

Матч

Реал - Валенсия - 2:2 (1:1)

Голы

Асенсио 10 (1:0). Солер 18 (1:1). Кондогбиа 77 (1:2). Асенсио 83 (2:2).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Начо, Марсело, Каземиро, Асенсио, Бэйл (Васкес, 74), Кроос (Майораль, 84), Иско (Ковачич, 46), Модрич, Бензема

Валенсия: Нето, Мурильо, Везу, Монтойя (Видаль, 76), Лато (Начо, 83), Кондогбиа, Гайя, Парехо, Родриго (Мина, 88), Солер, Дзадза

Предупреждения:

Начо, 54; Каземиро, 60; Карвахаль, 72; Ковачич, 85 - Монтойя, 49; Парехо, 67; Родриго, 81; Солер, 87; Дзадза, 90

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

27 августа 23:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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