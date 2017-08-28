Дубль Асенсио спас «Реал» от поражения в матче с «Валенсией»

В матче второго тура чемпионата Испании «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2).

В составе мадридской команды дубль оформил Марко Асенсио, забив на 10-й и 83-й минутах, а у гостей голами отметились Карлос Солер и Жоффрей Кондогбиа, отличившиеся на 18-й и 77-й минутах соответственно.

После этого матча в активе «Реала» и «Валенсии» стало по четыре очка, но за счет дополнительных показателей «сливочные» расположились на пятом месте, а «летучие мыши» строчкой ниже.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 9 сентября примут «Леванте», а «Валенсия» в этот же день сыграет с «Атлетико».

Примера

2-й тур