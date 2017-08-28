Дубль Асенсио спас «Реал» от поражения в матче с «Валенсией»
В матче второго тура чемпионата Испании «Реал» на «Сантьяго
Бернабеу» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2).
В составе мадридской команды дубль оформил Марко Асенсио,
забив на 10-й и 83-й минутах, а у гостей голами отметились Карлос Солер и
Жоффрей Кондогбиа, отличившиеся на 18-й и 77-й минутах соответственно.
После этого матча в активе «Реала» и «Валенсии» стало по
четыре очка, но за счет дополнительных показателей «сливочные» расположились на
пятом месте, а «летучие мыши» строчкой ниже.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 9 сентября примут «Леванте», а «Валенсия» в этот же день сыграет с «Атлетико».
Примера
2-й тур
Матч
Голы
Асенсио 10 (1:0). Солер 18 (1:1). Кондогбиа 77 (1:2). Асенсио 83 (2:2).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Начо, Марсело, Каземиро, Асенсио, Бэйл (Васкес, 74), Кроос (Майораль, 84), Иско (Ковачич, 46), Модрич, Бензема
Валенсия: Нето, Мурильо, Везу, Монтойя (Видаль, 76), Лато (Начо, 83), Кондогбиа, Гайя, Парехо, Родриго (Мина, 88), Солер, Дзадза
Предупреждения:
Начо, 54; Каземиро, 60; Карвахаль, 72; Ковачич, 85 - Монтойя, 49; Парехо, 67; Родриго, 81; Солер, 87; Дзадза, 90
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
27 августа 23:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция