Селихов и Швец вызваны в сборную России
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов и
полузащитник «Ахмата» Антон Швец получили приглашения в сборную России, об этом
сообщил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.
– Лунев должен быть в Риме, ему обследуют колено, поэтому и
вызвали Селихова, – заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ». – А Швец
вызван, потому что Оздоев не сможет тренироваться в течение 10 дней. Был в
расширенном списке и Подберезкин, но это не то амплуа.
Напомним, сборная России с 28 августа по 2 сентября проведет
учебно-тренировочный сбор в Новогорске, а 3 сентября в Химках сыграет
контрольный матч с московским «Динамо».
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