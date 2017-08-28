Селихов и Швец вызваны в сборную России

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов и полузащитник «Ахмата» Антон Швец получили приглашения в сборную России, об этом сообщил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

– Лунев должен быть в Риме, ему обследуют колено, поэтому и вызвали Селихова, – заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ». – А Швец вызван, потому что Оздоев не сможет тренироваться в течение 10 дней. Был в расширенном списке и Подберезкин, но это не то амплуа.

Напомним, сборная России с 28 августа по 2 сентября проведет учебно-тренировочный сбор в Новогорске, а 3 сентября в Химках сыграет контрольный матч с московским «Динамо».