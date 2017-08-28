Сборная России завоевала бронзу на ЧМ по волейболу среди девушек до 18 лет

Волейболистки сборной России завоевали бронзовые медали на чемпионате мира среди девушек до 18 лет.

В матче за третье место россиянки обыграли команду Турции со счетом 3-1 (25:21, 25:21, 16:25, 25:15).

Самой результативной в составе сборной России стала Оксана Якушина, набравшая 17 очков. На три очка меньше набрала Валерия Шевчук и 10 очков принесла сборной Полина Шеманова

Напомним, чемпионат мира проходит в Аргентине, в финале турнира сборная Италии сыграет с командой Доминиканской Республики.

