Сборная России завоевала бронзу на ЧМ по волейболу среди девушек до 18 лет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболистки сборной России завоевали бронзовые медали на
чемпионате мира среди девушек до 18 лет.
В матче за третье место россиянки обыграли команду Турции со счетом 3-1 (25:21, 25:21, 16:25, 25:15).
Самой результативной в составе сборной России стала Оксана Якушина, набравшая 17 очков. На три очка меньше набрала Валерия Шевчук и 10 очков принесла сборной Полина Шеманова
Напомним, чемпионат мира проходит в Аргентине, в финале турнира сборная
Италии сыграет с командой Доминиканской Республики.
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