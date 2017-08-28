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Дмитрий Аленичев: Игра во втором тайме для нас сложилась очень успешно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев – о победе над «Факелом» (3:1) в матче десятого тура первенства ФНЛ.

– Мы очень неудачно начали игру, первый тайм провели невыразительно в плане движения, принятия решений, - приводит слова Аленичева официальный сайт красноярской команды. – Но и у «Факела», кроме того стандарта, где мы пропустили гол, практически не было моментов. Поэтому пришлось в перерыве вносить коррективы – поменяли схему игры, сыграли в три защитника.

Второй тайм мы провели на совершенно другому уровне, голы забили хорошие. Вообще, игра во втором тайме для нас сложилась очень успешно. Стоит признать, что на игроков повлиял тот разговор, который состоялся с командой в перерыве. Сегодня мы заработали очень важные три очка.

Пользуясь случаем, зная Павла Пантелеевича Гусева, хочется пожелать ему и его команде вылезти из зоны вылета. Такой город с хорошей командой и болельщиками заслуживает большего. Хочу пожелать Воронежу, чтобы «Факел» был не только в числе лучших команд ФНЛ, но и вернулся в элиту российского футбола.

Матч

Факел - Енисей - 1:3 (1:0)

Голы

Семёнов 29 (1:0). Козлов 53 (1:1). Козлов 63 (1:2). Новиков 83 (1:3).

Состав

Факел: Трунин, Семёнов, Курилов, Мустафин, Осипенко, Шарифи (Арустамян, 56), Шумейко (Верулидзе, 70), Мануковский, Хайманов, Каюмов, Сердюк (Мичуренков, 61)

Енисей: Филиппов, Новиков, Гарбуз (Кутьин, 46), Мильдзихов, Кичин (Рожков, 82), Иванов, Стеклов, Исаев (Семакин, 72), Камеш, Сердеров (Саркисов, 63), Козлов

Предупреждения:

Каюмов, 70; Мануковский, 90 - Иванов, 35

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

27 августа 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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