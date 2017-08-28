Волейболисты России завоевали серебро ЧМ среди игроков до 19 лет

Волейболисты сборной России завоевали серебренные медали чемпионата мира среди игроков до 19 лет.

В финале россияне уступили команде Ирака со счетом 1-3 (20:25, 23:25, 25:21, 20:25).

Самым результативным игроком матч в составе сборной России стал Максим Сапожков, набравший 16 очков. Павел Тетюхин набрал 15 баллов, 12 очков принес команде Иван Кузнецов, 10 – Виталий Дикарев.