Волейболисты России завоевали серебро ЧМ среди игроков до 19 лет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболисты сборной России завоевали серебренные медали чемпионата
мира среди игроков до 19 лет.
В финале россияне уступили команде Ирака со счетом 1-3
(20:25, 23:25, 25:21, 20:25).
Самым результативным игроком матч в составе сборной России
стал Максим Сапожков, набравший 16 очков. Павел Тетюхин набрал 15 баллов, 12
очков принес команде Иван Кузнецов, 10 – Виталий Дикарев.
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