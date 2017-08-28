Аблай Мбенг: Победа над ЦСКА очень важна для нас
Форвард «Ахмата» Аблай Мбенг поделился
впечатлениями от победы над ЦСКА (1:0) в матче восьмого тура чемпионата России.
– Рад, что сегодня мы выиграли. Победа была очень важна для
нас, – приводит слова Мбенга официальный сайт «Ахмата». – Хоть я и провел на поле не так много времени, чувствуется усталость. Я не
играл два с половиной месяца. К тому же, мы сегодня встречались с такой сильной
командой, как ЦСКА. Выходя на поле, я понимал, что будет много борьбы на каждом
участке поля.
– Сегодня у Вас были
два момента, которые, к сожалению, не удалось реализовать...
– Это футбол, не всегда удается забить все голы. Например, когда Митришев вывел меня на ударную позицию, я сделал рывок с нашей половины поля, и для точного завершающего удара не оставалось сил. Нужно работать над «физикой», улучшать свою форму. Впереди пауза в чемпионате, нужно провести ее с пользой.
Матч
Голы
Садаев 45 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Васин (Чалов, 63), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо
Ахмат: Городов, Родолфо, Сампайо, Анхель, Уциев (Семёнов, 82), Мохаммади, Лима, Швец, Митришев, Садаев (Иванов, 67), Бериша (Мбенг, 76)
Предупреждения:
нет - Анхель, 53; Городов, 66; Уциев, 78
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
27 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция