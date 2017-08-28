Аблай Мбенг: Победа над ЦСКА очень важна для нас

Форвард «Ахмата» Аблай Мбенг поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (1:0) в матче восьмого тура чемпионата России.

– Рад, что сегодня мы выиграли. Победа была очень важна для нас, – приводит слова Мбенга официальный сайт «Ахмата». – Хоть я и провел на поле не так много времени, чувствуется усталость. Я не играл два с половиной месяца. К тому же, мы сегодня встречались с такой сильной командой, как ЦСКА. Выходя на поле, я понимал, что будет много борьбы на каждом участке поля.

– Сегодня у Вас были два момента, которые, к сожалению, не удалось реализовать...

– Это футбол, не всегда удается забить все голы. Например, когда Митришев вывел меня на ударную позицию, я сделал рывок с нашей половины поля, и для точного завершающего удара не оставалось сил. Нужно работать над «физикой», улучшать свою форму. Впереди пауза в чемпионате, нужно провести ее с пользой.