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Аблай Мбенг: Победа над ЦСКА очень важна для нас

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Форвард «Ахмата» Аблай Мбенг поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (1:0) в матче восьмого тура чемпионата России.

– Рад, что сегодня мы выиграли. Победа была очень важна для нас, – приводит слова Мбенга официальный сайт «Ахмата». – Хоть я и провел на поле не так много времени, чувствуется усталость. Я не играл два с половиной месяца. К тому же, мы сегодня встречались с такой сильной командой, как ЦСКА. Выходя на поле, я понимал, что будет много борьбы на каждом участке поля.

– Сегодня у Вас были два момента, которые, к сожалению, не удалось реализовать...
– Это футбол, не всегда удается забить все голы. Например, когда Митришев вывел меня на ударную позицию, я сделал рывок с нашей половины поля, и для точного завершающего удара не оставалось сил. Нужно работать над «физикой», улучшать свою форму. Впереди пауза в чемпионате, нужно провести ее с пользой.

Матч

ЦСКА - Ахмат - 0:1 (0:1)

Голы

Садаев 45 (0:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Васин (Чалов, 63), Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо

Ахмат: Городов, Родолфо, Сампайо, Анхель, Уциев (Семёнов, 82), Мохаммади, Лима, Швец, Митришев, Садаев (Иванов, 67), Бериша (Мбенг, 76)

Предупреждения:

нет - Анхель, 53; Городов, 66; Уциев, 78

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

27 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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