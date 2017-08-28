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Игорь Шалимов: Опять ошибок было много, будем работать

Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от победы над «Динамо» (2:0) в матче восьмого тура чемпионата России.

– За счет чего удалось добиться победы? Контроль мяча, создали достаточно моментов, пропустили не так много быстрых атак, – приводит слова Шалимова «Наш Футбол». – У нас домашние игры почти со всеми соперниками очень похожи. Держали до конца сегодня контроль над игрой, над мячом. Хотя опять ошибок было достаточно много во всех ситуациях, но будем дальше продолжать работать.

Мы никогда не говорили, что подустали, а сейчас у нас пауза, и можно сказать: мы сыграли очень приличное количество игры через два на третий, через три на четвертый, и, конечно, свежести где-то нам не хватало. Сыграли все сегодня хорошо. Важно, что мы выиграли, взяли три очка. Спокойно уходим на перерыв.

Матч

Краснодар - Динамо - 2:0 (1:0)

Голы

Смолов 27 (1:0). Смолов 61 (2:0).

Состав

Краснодар: Синицын, Мартынович, Шишкин, Гранквист, Перейра (Лаборде, 81), Петров, Подберёзкин, Газинский (Жигулёв, 71), Каборе, Классон (Вандерсон, 63), Смолов

Динамо: Шунин, Шуньич, Терехов С., Темников, Цаллагов, Рыков, Ташаев, Зотов (Тиам, 67), Соу, Панченко (Луценко, 78), Вандерсон (Бечирай, 62)

Предупреждения:

Каборе, 40; Петров, 49; Гранквист, 70 - Рыков, 60; Соу, 64

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

27 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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