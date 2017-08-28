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Юрий Калитвинцев: Нарабатывали другой сценарий, но не получилось

Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев – о поражение от «Краснодара» (0:2) в матче восьмого тура чемпионата России.

– Мы хорошо знали, что из себя представляет «Краснодар», – приводит слова Калитвинцева «Наш Футбол». – Это одна и немногих команд, которая любит и умеет играть в пас. Что могли противопоставить? Надежную игру в обороне и быстрый переход в атаку, чего не получилось.

Потом «Краснодар» отдал инициативу, у нас появилось пару моментов, которыми не воспользовались. Нарабатывали другой сценарий, но не получилось.

Перерыв и игра со сборной России? Мы не разговаривали с Черчесовым, и не думаю, что беседа по этому поводу состоится. Я впервые в жизни задумываюсь над тем, контрольный ли матч или товарищеский. Но «Динамо» будет играть на результат.

Матч

Краснодар - Динамо - 2:0 (1:0)

Голы

Смолов 27 (1:0). Смолов 61 (2:0).

Состав

Краснодар: Синицын, Мартынович, Шишкин, Гранквист, Перейра (Лаборде, 81), Петров, Подберёзкин, Газинский (Жигулёв, 71), Каборе, Классон (Вандерсон, 63), Смолов

Динамо: Шунин, Шуньич, Терехов С., Темников, Цаллагов, Рыков, Ташаев, Зотов (Тиам, 67), Соу, Панченко (Луценко, 78), Вандерсон (Бечирай, 62)

Предупреждения:

Каборе, 40; Петров, 49; Гранквист, 70 - Рыков, 60; Соу, 64

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

27 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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