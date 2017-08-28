Юрий Калитвинцев: Нарабатывали другой сценарий, но не получилось
Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев – о
поражение от «Краснодара» (0:2) в матче восьмого тура чемпионата России.
– Мы хорошо знали, что из себя представляет
«Краснодар», – приводит слова Калитвинцева «Наш Футбол». – Это одна и
немногих команд, которая любит и умеет играть в пас. Что могли
противопоставить? Надежную игру в обороне и быстрый переход в атаку, чего не
получилось.
Потом «Краснодар» отдал инициативу, у нас
появилось пару моментов, которыми не воспользовались. Нарабатывали другой
сценарий, но не получилось.
Перерыв и игра со сборной России? Мы не разговаривали с Черчесовым, и не думаю, что беседа по этому поводу состоится. Я впервые в жизни задумываюсь над тем, контрольный ли матч или товарищеский. Но «Динамо» будет играть на результат.
Матч
Краснодар - Динамо - 2:0 (1:0)
Голы
Смолов 27 (1:0). Смолов 61 (2:0).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Шишкин, Гранквист, Перейра (Лаборде, 81), Петров, Подберёзкин, Газинский (Жигулёв, 71), Каборе, Классон (Вандерсон, 63), Смолов
Динамо: Шунин, Шуньич, Терехов С., Темников, Цаллагов, Рыков, Ташаев, Зотов (Тиам, 67), Соу, Панченко (Луценко, 78), Вандерсон (Бечирай, 62)
Предупреждения:
Каборе, 40; Петров, 49; Гранквист, 70 - Рыков, 60; Соу, 64
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
27 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция