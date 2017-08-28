Юрий Калитвинцев: Нарабатывали другой сценарий, но не получилось

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев – о поражение от «Краснодара» (0:2) в матче восьмого тура чемпионата России.

– Мы хорошо знали, что из себя представляет «Краснодар», – приводит слова Калитвинцева «Наш Футбол». – Это одна и немногих команд, которая любит и умеет играть в пас. Что могли противопоставить? Надежную игру в обороне и быстрый переход в атаку, чего не получилось.

Потом «Краснодар» отдал инициативу, у нас появилось пару моментов, которыми не воспользовались. Нарабатывали другой сценарий, но не получилось.

Перерыв и игра со сборной России? Мы не разговаривали с Черчесовым, и не думаю, что беседа по этому поводу состоится. Я впервые в жизни задумываюсь над тем, контрольный ли матч или товарищеский. Но «Динамо» будет играть на результат.