Станислав Черчесов: Может, кто-нибудь из наших клубов обратит на Караваева внимание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал,
почему решил вызвать в национальную команду полузащитника Константина Рауша и
защитника Вячеслава Караваева.
– Рауш? Человек имеет российский паспорт и стабильно играет
в бундеслиге, – заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ». – Хотим
посмотреть на него, тем более что позиция левого защитника крайне дефицитна.
Что касается Караваева, то у него минувший год получился
очень хорошим, поэтому посчитали, что он заслужил вызов в команду. Может,
кто-нибудь из наших клубов обратит на него внимание.
– В чем цель
ближайших сборов?
– Мы хотим ничего не упустить и отработать всех кандидатов, чтобы целенаправленно подготовиться к следующему сбору.
Напомним, сборная России с 28 августа по 2 сентября проведет учебно-тренировочный сбор в Новогорске, а 3 сентября в Химках сыграет контрольный матч с московским «Динамо».