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Станислав Черчесов: Может, кто-нибудь из наших клубов обратит на Караваева внимание

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему решил вызвать в национальную команду полузащитника Константина Рауша и защитника Вячеслава Караваева.

– Рауш? Человек имеет российский паспорт и стабильно играет в бундеслиге, – заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ». – Хотим посмотреть на него, тем более что позиция левого защитника крайне дефицитна.

Что касается Караваева, то у него минувший год получился очень хорошим, поэтому посчитали, что он заслужил вызов в команду. Может, кто-нибудь из наших клубов обратит на него внимание.

– В чем цель ближайших сборов?
– Мы хотим ничего не упустить и отработать всех кандидатов, чтобы целенаправленно подготовиться к следующему сбору.

Напомним, сборная России с 28 августа по 2 сентября проведет учебно-тренировочный сбор в Новогорске, а 3 сентября в Химках сыграет контрольный матч с московским «Динамо».

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