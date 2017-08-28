Себастьян Феттель: В Бельгии было много позитивного, мы должны продолжать в том же духе

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты гонки Гран-при Бельгии, по итогам которой он занял второе место, уступив лишь пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

«Жаль, что на рестарте не удалось выбрать правильную дистанцию позади Льюиса – возможно я оказался слишком близко к нему. Не могу сказать, что рестарт прошел гладко, поскольку мне приходилось следить за тем, что делают соперники позади. При этом получилось бы глупо, если бы я оказался слишком далеко от Льюиса. Если бы был второй шанс, возможно, я бы действовал на рестарте иначе.

В любом случае я доволен, поскольку у нас была скорость, я прессинговал Хэмилтона на всей дистанции. Не было ни одного отрезка во время гонки, когда мы были медленнее. Мне удавалось лучше контролировать состояние резины, когда я был позади. Как я сказал, было много позитивного, и мы должны продолжать в том же духе.

Если бы в субботу удалось завоевать поул, сегодня была бы совсем другая история – гонщикам «Мерседес» было бы сложно обогнать нас, так же как нам было непросто обогнать их. У нас более-менее одинаковый темп, а в такой ситуации сложно выйти вперед», - приводит слова Феттеля F1news.ru.