Дмитрий Гунько: Ребята проявили характер и были вознаграждены за это
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился
впечатлениями от победы над «Кубанью» (3:2) в матче десятого тура первенства
ФНЛ.
– Мы ожидали, что будет тяжелая и интересная игра, –
приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака». – Когда готовились к
встрече, просматривали матчи «Кубани». Краснодарский клуб оставил самое
приятное впечатление: команда играющая, у нее свой почерк.
Сегодняшний матч это подтвердил. Думаю, что зрителям он
понравился. Ни один из соперников не хотел проигрывать, все боролись до
последней секунды. Команды играли в открытый футбол, создали множество голевых
моментов. Во втором тайме мы не всегда удачно действовали на подборах и в
борьбе, а кроме того, позволяли краснодарским футболистам разыгрывать
стандартные положения.
Но в целом наши ребята – молодцы. Они проявили характер и были вознаграждены за это. Сумели в компенсированное время забить гол и добиться победы.
Матч
Кубань - Спартак-2 - 2:3 (1:0)
Голы
Алейник 18 (1:0). Сакала 47 (1:1). Бугаев 51 (2:1). Рассказов 52 (2:2). Сакала 90 (2:3).
Состав
Кубань: Дюпин, Байрыев, Бендзь (Каусаров, 64), Марков, Бугаев, Маляров, Завезён (Гогниев, 29), Алейник, Гай, Коновалов, Обухов
Спартак-2: Терешкин, Сокол, Рассказов, Лихачёв, Мамин, Полубояринов, Леонтьев (Цыганков, 39), Пантелеев, Сакала, Руденко (Самбу, 71), Нимели
Предупреждения:
Судья:
Алексей Амелин (Россия)
Место и дата
27 августа 20:00, Кубань, Онлайн-трансляция