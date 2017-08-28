Дмитрий Гунько: Ребята проявили характер и были вознаграждены за это

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от победы над «Кубанью» (3:2) в матче десятого тура первенства ФНЛ.

– Мы ожидали, что будет тяжелая и интересная игра, – приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака». – Когда готовились к встрече, просматривали матчи «Кубани». Краснодарский клуб оставил самое приятное впечатление: команда играющая, у нее свой почерк.

Сегодняшний матч это подтвердил. Думаю, что зрителям он понравился. Ни один из соперников не хотел проигрывать, все боролись до последней секунды. Команды играли в открытый футбол, создали множество голевых моментов. Во втором тайме мы не всегда удачно действовали на подборах и в борьбе, а кроме того, позволяли краснодарским футболистам разыгрывать стандартные положения.

Но в целом наши ребята – молодцы. Они проявили характер и были вознаграждены за это. Сумели в компенсированное время забить гол и добиться победы.