Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Спартак
Хоккей  Ак Барс- : -Амур
Хоккей  Салават Юлаев- : -Куньлунь
Волейбол  Россия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Калешин: Поражение справедливо: «Спаратак-2» сегодня был интереснее

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение от команды «Спартак-2» (2:3) в матче десятого тура первенства ФНЛ.

– Как ни обидно это признавать, но «Спартак-2» сегодня был лучше и заслуженно победил, – приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани». – Я думаю, ключевым сегодня стало преимущество соперника в игре один в один.

У москвичей есть несколько футболистов очень хорошего уровня, особенно фланговые игроки, которые сегодня постоянно шли в обыгрыш, создавали острые ситуации у наших ворот. Мы тоже имели сегодня четыре-пять хороших возможностей забить, но, к сожалению, в нужный момент не смогли их реализовать.

Подчеркну, поражение справедливо: соперник сегодня был интереснее. К сожалению, тот состав, который вышел с первых минут, был не совсем готов. Два человека отыграли 120 минут в Армавире, Сергей Бендзь и Никита Маляров вообще не тренировались из-за температуры. Из-за ограниченной заявки нам приходится ставить в состав неподготовленных игроков. Поэтому естественно, что когда несколько футболистов выпадают из общекомандной игры, то очень сложно противостоять сопернику.

Матч

Кубань - Спартак-2 - 2:3 (1:0)

Голы

Алейник 18 (1:0). Сакала 47 (1:1). Бугаев 51 (2:1). Рассказов 52 (2:2). Сакала 90 (2:3).

Состав

Кубань: Дюпин, Байрыев, Бендзь (Каусаров, 64), Марков, Бугаев, Маляров, Завезён (Гогниев, 29), Алейник, Гай, Коновалов, Обухов

Спартак-2: Терешкин, Сокол, Рассказов, Лихачёв, Мамин, Полубояринов, Леонтьев (Цыганков, 39), Пантелеев, Сакала, Руденко (Самбу, 71), Нимели

Предупреждения:

Коновалов, 79 - Нимели, 81

Судья:

Алексей Амелин (Россия)

Место и дата

27 августа 20:00, Кубань, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Гунько: Ребята проявили характер и были вознаграждены за этоГлавный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от победы над «Кубанью» (3:2) в матче десятого тура первенства ФНЛ.Андрей Тихонов: Работы еще непочатый крайГлавный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов – о победе над «Сибирью» (3:0) в матче десятого тура первенства ФНЛ.Дмитрий Аленичев: Игра во втором тайме для нас сложилась очень успешноГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев – о победе над «Факелом» (3:1) в матче десятого тура первенства ФНЛ.Евгений Обгольц: Больших претензий к футболистам у меня нетТренер «Сибири» Евгений Обгольц прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:3) в матче 10-го тура первенства ФНЛ.ФНЛ. 10-й тур. «Томь» и «Тюмень» сыграли вничью, «Химки» уступили «Динамо СПб» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей десятого тура первенства Футбольной национальной лиги.
Футбол
Арсен Венгер: «Ливерпуль» везде переиграл нас физически
Волейбол
Волейболисты России завоевали серебро ЧМ среди игроков до 19 лет
Футбол
«Монако» разгромил «Марсель» со счетом 6:1, Фалькао сделал дубль
Футбол
«Милан» обыграл «Кальяри»
все новости
Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Спартак-2
Спартак-2календарьстатистика
Евгений Калешин
Евгений Калешинвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости