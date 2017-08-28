Евгений Калешин: Поражение справедливо: «Спаратак-2» сегодня был интереснее

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение от команды «Спартак-2» (2:3) в матче десятого тура первенства ФНЛ.

– Как ни обидно это признавать, но «Спартак-2» сегодня был лучше и заслуженно победил, – приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани». – Я думаю, ключевым сегодня стало преимущество соперника в игре один в один.

У москвичей есть несколько футболистов очень хорошего уровня, особенно фланговые игроки, которые сегодня постоянно шли в обыгрыш, создавали острые ситуации у наших ворот. Мы тоже имели сегодня четыре-пять хороших возможностей забить, но, к сожалению, в нужный момент не смогли их реализовать.

Подчеркну, поражение справедливо: соперник сегодня был интереснее. К сожалению, тот состав, который вышел с первых минут, был не совсем готов. Два человека отыграли 120 минут в Армавире, Сергей Бендзь и Никита Маляров вообще не тренировались из-за температуры. Из-за ограниченной заявки нам приходится ставить в состав неподготовленных игроков. Поэтому естественно, что когда несколько футболистов выпадают из общекомандной игры, то очень сложно противостоять сопернику.