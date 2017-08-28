Евгений Калешин: Поражение справедливо: «Спаратак-2» сегодня был интереснее
Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал
поражение от команды «Спартак-2» (2:3) в матче десятого тура первенства ФНЛ.
– Как ни обидно это признавать, но «Спартак-2» сегодня был
лучше и заслуженно победил, – приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани».
– Я думаю, ключевым сегодня стало преимущество соперника в игре один в один.
У москвичей есть несколько футболистов очень хорошего
уровня, особенно фланговые игроки, которые сегодня постоянно шли в обыгрыш,
создавали острые ситуации у наших ворот. Мы тоже имели сегодня четыре-пять
хороших возможностей забить, но, к сожалению, в нужный момент не смогли их
реализовать.
Подчеркну, поражение справедливо: соперник сегодня был интереснее. К сожалению, тот состав, который вышел с первых минут, был не совсем готов. Два человека отыграли 120 минут в Армавире, Сергей Бендзь и Никита Маляров вообще не тренировались из-за температуры. Из-за ограниченной заявки нам приходится ставить в состав неподготовленных игроков. Поэтому естественно, что когда несколько футболистов выпадают из общекомандной игры, то очень сложно противостоять сопернику.
Матч
Кубань - Спартак-2 - 2:3 (1:0)
Голы
Алейник 18 (1:0). Сакала 47 (1:1). Бугаев 51 (2:1). Рассказов 52 (2:2). Сакала 90 (2:3).
Состав
Кубань: Дюпин, Байрыев, Бендзь (Каусаров, 64), Марков, Бугаев, Маляров, Завезён (Гогниев, 29), Алейник, Гай, Коновалов, Обухов
Спартак-2: Терешкин, Сокол, Рассказов, Лихачёв, Мамин, Полубояринов, Леонтьев (Цыганков, 39), Пантелеев, Сакала, Руденко (Самбу, 71), Нимели
Предупреждения:
Судья:
Алексей Амелин (Россия)
Место и дата
27 августа 20:00, Кубань, Онлайн-трансляция