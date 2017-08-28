Месут Озил: «Ливерпуль» заслужил победу без всяких сомнений

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил – о поражении от «Ливерпуля» (0:4) в матче третьего тура чемпионата Англии.

«Обвиняйте нас, критикуйте, кричите на нас, но мы тоже очень расстроены результатом игры с «Ливерпулем», – приводит слова Озила «Газета.Ru». – Мы хотели добиться положительного результата между паузой на матчи сборных, но не были хороши на протяжении всех 90 минут, а «Ливерпуль» заслужил победу без всяких сомнений.

Обычно я слишком зол, чтобы комментировать подобные матчи, но не хочу оставлять его без комментария перед отъездом в сборную Германии. Прошу прощения, особенно у тех болельщиков, которые приехали в Ливерпуль, чтобы посмотреть, как мы сражаемся.

Мы сделаем все, чтобы измениться к следующему матчу и извлечь пользу из разочарования, которое мы сейчас испытываем».