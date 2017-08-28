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Месут Озил: «Ливерпуль» заслужил победу без всяких сомнений

Источник:  Газета.RuКомментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил – о поражении от «Ливерпуля» (0:4) в матче третьего тура чемпионата Англии.

«Обвиняйте нас, критикуйте, кричите на нас, но мы тоже очень расстроены результатом игры с «Ливерпулем», – приводит слова Озила «Газета.Ru». – Мы хотели добиться положительного результата между паузой на матчи сборных, но не были хороши на протяжении всех 90 минут, а «Ливерпуль» заслужил победу без всяких сомнений.

Обычно я слишком зол, чтобы комментировать подобные матчи, но не хочу оставлять его без комментария перед отъездом в сборную Германии. Прошу прощения, особенно у тех болельщиков, которые приехали в Ливерпуль, чтобы посмотреть, как мы сражаемся.

Мы сделаем все, чтобы измениться к следующему матчу и извлечь пользу из разочарования, которое мы сейчас испытываем».

Матч

Ливерпуль - Арсенал - 4:0 (2:0)

Голы

Фирмино 17 (1:0). Мане 40 (2:0). Салах 56 (3:0). Старридж 78 (4:0).

Состав

Ливерпуль: Кариус, Матип, Морено, Гомес, Ловрен, Вейналдум, Джан (Груич, 83), Хендерсон, Мане (Старридж, 74), Салах, Фирмино (Милнер, 80)

Арсенал: Чех, Монреаль, Бельерин, Холдинг, Косьельни, Рэмзи (Коклен, 46), Озил, Окслейд-Чемберлен (Ляказетт, 61), Джака, Санчес (Жиру, 62), Уэлбек

Предупреждения:

Ловрен, 20; Гомес, 24 - Уэлбек, 22; Джака, 40; Озил, 49; Холдинг, 73

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

27 августа 18:00, Энфилд, Текстовая трансляция

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