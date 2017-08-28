Месут Озил: «Ливерпуль» заслужил победу без всяких сомнений
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил – о поражении
от «Ливерпуля» (0:4) в матче третьего тура чемпионата Англии.
«Обвиняйте нас, критикуйте, кричите на нас, но мы тоже очень
расстроены результатом игры с «Ливерпулем», – приводит слова Озила «Газета.Ru». – Мы хотели добиться
положительного результата между паузой на матчи сборных, но не были хороши на
протяжении всех 90 минут, а «Ливерпуль» заслужил победу без всяких сомнений.
Обычно я слишком зол, чтобы комментировать подобные матчи,
но не хочу оставлять его без комментария перед отъездом в сборную Германии.
Прошу прощения, особенно у тех болельщиков, которые приехали в Ливерпуль, чтобы
посмотреть, как мы сражаемся.
Мы сделаем все, чтобы измениться к следующему матчу и извлечь пользу из разочарования, которое мы сейчас испытываем».
Матч
Ливерпуль - Арсенал - 4:0 (2:0)
Голы
Фирмино 17 (1:0). Мане 40 (2:0). Салах 56 (3:0). Старридж 78 (4:0).
Состав
Ливерпуль: Кариус, Матип, Морено, Гомес, Ловрен, Вейналдум, Джан (Груич, 83), Хендерсон, Мане (Старридж, 74), Салах, Фирмино (Милнер, 80)
Арсенал: Чех, Монреаль, Бельерин, Холдинг, Косьельни, Рэмзи (Коклен, 46), Озил, Окслейд-Чемберлен (Ляказетт, 61), Джака, Санчес (Жиру, 62), Уэлбек
Предупреждения:
Ловрен, 20; Гомес, 24 - Уэлбек, 22; Джака, 40; Озил, 49; Холдинг, 73
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
27 августа 18:00, Энфилд, Текстовая трансляция