Валттери Боттас: Пока что это самый трудный для меня уик-энд
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал результаты
гонки Гран-при Бельгии, по итогам которой он занял пятое место.
«Я сильно разочарован сегодняшней гонкой и результатом. Мне
весь уик-энд было трудно, но хотелось все-таки попасть на подиум и заработать
очки.
После рестарта я был на «софте», поэтому парни на «ультрасофте»
обогнали меня. Мне все время не хватало сцепления, так что я толком не навязал
им борьбу. В гонке мы держали высокий темп, однако после рестартов всегда есть
риск, что тебя обгонят те, у кого мягче резина.
Пока что это самый трудный для меня уик-энд, так что надо
изучить причины случившегося и понять, почему у меня был медленный темп, –
приводит слова Боттаса autosport.com.ru.
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