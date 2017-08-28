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Валттери Боттас: Пока что это самый трудный для меня уик-энд

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал результаты гонки Гран-при Бельгии, по итогам которой он занял пятое место.

«Я сильно разочарован сегодняшней гонкой и результатом. Мне весь уик-энд было трудно, но хотелось все-таки попасть на подиум и заработать очки.

После рестарта я был на «софте», поэтому парни на «ультрасофте» обогнали меня. Мне все время не хватало сцепления, так что я толком не навязал им борьбу. В гонке мы держали высокий темп, однако после рестартов всегда есть риск, что тебя обгонят те, у кого мягче резина.

Пока что это самый трудный для меня уик-энд, так что надо изучить причины случившегося и понять, почему у меня был медленный темп, – приводит слова Боттаса autosport.com.ru.

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