Южный покинул топ-100 рейтинга ATP. Хачанов – 29-й, Рублев – 53-й
Ассоциация
теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный
рейтинг теннисистов.
Лидеры рейтинга сохранили свои позиции. В первой десятке
изменений не произошло. Лидирует испанец Рафаэль Надаль, второй – британец
Энди Маррей. Замыкает тройку лидеров Роджер Федерер из Швейцарии.
Лучший из россиян – Карен Хачанов сохранил за собой 29-ю
строчку. На одну позицию выше стали Андрей Рублев (53-е место) и Евгений
Донской (99). Даниил Медведев опустился с 53-й строчки на 54-ю, Андрей Кузнецов
– с 70-й на 75-ю, Михаил Южный – с 98-й на 101-ю.
Рейтинг ATP
Версия от 28 августа
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 7645
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 7150
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7145
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5690
5 (5). Новак Джокович (Сербия) - 5325
6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4470
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 4155
8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 4030
9 (9). Григор Димитров (Болгария) - 3710
10 (10). Кэй Нисикори (Япония) - 3195...
...29 (29). Карен Хачанов (Россия) - 1390...
...53 (54). Андрей Рублев (Россия) - 890...
...54 (53). Даниил Медведев (Россия) - 889...
...75 (70). Андрей Кузнецов (Россия) - 686...
...99 (100). Евгений Донской (Россия) - 549…
...101 (98). Михаил Южный (Россия) - 541.