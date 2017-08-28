Южный покинул топ-100 рейтинга ATP. Хачанов – 29-й, Рублев – 53-й

Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.

Лидеры рейтинга сохранили свои позиции. В первой десятке изменений не произошло. Лидирует испанец Рафаэль Надаль, второй – британец Энди Маррей. Замыкает тройку лидеров Роджер Федерер из Швейцарии.

Лучший из россиян – Карен Хачанов сохранил за собой 29-ю строчку. На одну позицию выше стали Андрей Рублев (53-е место) и Евгений Донской (99). Даниил Медведев опустился с 53-й строчки на 54-ю, Андрей Кузнецов – с 70-й на 75-ю, Михаил Южный – с 98-й на 101-ю.

Рейтинг ATP

Версия от 28 августа

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 7645

2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 7150

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7145

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5690

5 (5). Новак Джокович (Сербия) - 5325

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4470

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 4155

8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 4030

9 (9). Григор Димитров (Болгария) - 3710

10 (10). Кэй Нисикори (Япония) - 3195...

...29 (29). Карен Хачанов (Россия) - 1390...

...53 (54). Андрей Рублев (Россия) - 890...

...54 (53). Даниил Медведев (Россия) - 889...

...75 (70). Андрей Кузнецов (Россия) - 686...

...99 (100). Евгений Донской (Россия) - 549…

...101 (98). Михаил Южный (Россия) - 541.