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КХЛ. «Сибирь» примет «Торпедо», «Авангард» сыграет со «Спартаком» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Сибирь - Торпедо

Место и дата

28 августа 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

Матч

Авангард - Спартак

Место и дата

28 августа 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

Матч

Барыс - Северсталь

Место и дата

28 августа 16:30, Барыс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар

Место и дата

28 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Югра - Динамо Р

Место и дата

28 августа 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция

Матч

Ак Барс - Амур

Место и дата

28 августа 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

ХК Сочи - Адмирал

Место и дата

28 августа 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

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