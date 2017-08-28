КХЛ. «Сибирь» примет «Торпедо», «Авангард» сыграет со «Спартаком» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
28 августа 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 августа 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 августа 16:30, Барыс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар
Место и дата
28 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 августа 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 августа 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 августа 19:30, Большой, Онлайн-трансляция
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