Дубль Смолова в ворота «Динамо», разгром «Арсенала» в Ливерпуле и 6 мячей «Монако» в матче против «Марселя». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.
Дубль Федора Смолова принес победу «Краснодару» в матче с «Динамо», а в противостояниях «Зенит» – «Ростов» и «СКА-Хабаровск» – «Спартак» не забили ни одного мяча.
Грозненский «Ахмат» с минимальным счетом на выезде переиграл ЦСКА.
Станислав Черчесов вызвал в сборную голкипера «Спартака» Александра Селихова и полузащитника «Ахмата» Антона Швеца.
Волейболисты сборной России завоевали серебро чемпионата мира среди игроков до 19 лет, а волейболистки взяли бронзовые медали.
Футболисты «Монако» разгромили «Марсель», забив шесть мячей.
Два мяча Марко Асенсио помогли «Реалу» уйти от домашнего поражения в игре с «Валенсией».
«Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил лондонский «Арсенал». В ворота Петра Чеха влетело четыре безответных мяча.
Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бельгии, Даниил Квят занял 12-е место.
Евгения Родина опустилась на шесть мест в рейтинге WTA. Светалана Кузнецова – 8-я, Мария Шарапова – 146-я.
Михаил Южный покинул топ-100 рейтинга ATP. Карен Хачанов – 29-й, Андрей Рублев – 53-й
Видео дня: Макгрегор вечеринкой отметил поражение от Мэйвезера
Цитата дня: «Может, кто-нибудь из наших клубов обратит на Караваева внимание», - Станислав Черчесов.
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