Ярмоленко прошел медосмотр в «Боруссии»
Источник: Sport ArenaКомментарии
Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко успешно
прошел медосмотр в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Sport Arena.
Сообщается, что официальное подтверждение его перехода — дело
ближайших суток. На данный момент все формальности сделки уже улажены, а
трансфер капитана «Динамо» обойдется «Боруссии» действительно в 25 миллионов
евро. В команде он заменит ушедшего в «Барселону» Усмана Дембеле.
Напомним, ранее сам футболист переход не подтвердил. В
текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел девять матчей за «Динамо» и
забил четыре мяча при двух голевых передачах.
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