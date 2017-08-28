Ярмоленко прошел медосмотр в «Боруссии»

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко успешно прошел медосмотр в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Sport Arena.

Сообщается, что официальное подтверждение его перехода — дело ближайших суток. На данный момент все формальности сделки уже улажены, а трансфер капитана «Динамо» обойдется «Боруссии» действительно в 25 миллионов евро. В команде он заменит ушедшего в «Барселону» Усмана Дембеле.

Напомним, ранее сам футболист переход не подтвердил. В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел девять матчей за «Динамо» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.