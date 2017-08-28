Доменико Тедеско: Мы знаем, почему проиграли «Ганноверу»

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско поделился впечатлениями после матча с «Ганновером» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

«От всего сердца поздравляю «Ганновер» с победой. Для нас это был тяжелый матч. Нашему сопернику удался хороший прессинг. Наша идея была: расслабить соперника, а затем переиграть. К сожалению, она не сработала.

Во втором тайме мы были более цепкими, но «Ганновер» смог открыть счет в нужный для себя момент. Было неприятно. Мы знаем, в чем причина нашего поражения. Смотрим вперед», - цитирует Тедеско официальный сайт «Шальке».

Единственный мяч забил форвард «Рубина» Жонатас.