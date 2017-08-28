Доменико Тедеско: Мы знаем, почему проиграли «Ганноверу»
Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско поделился
впечатлениями после матча с «Ганновером» в чемпионате Германии. Напомним, что
его команда уступила со счетом 0:1.
«От всего сердца поздравляю «Ганновер» с победой. Для нас это был тяжелый матч. Нашему сопернику удался хороший прессинг. Наша идея была: расслабить соперника, а затем переиграть. К сожалению, она не сработала.
Во втором тайме мы были более
цепкими, но «Ганновер» смог открыть счет в нужный для себя момент. Было
неприятно. Мы знаем, в чем причина нашего поражения. Смотрим вперед»,
- цитирует Тедеско официальный сайт «Шальке».
Единственный мяч забил форвард «Рубина» Жонатас.
Матч
Ганновер 96 - Шальке 04 - 1:0 (0:0)
Голы
Жонатас 67 (1:0).
Состав
Ганновер 96: Чаунер, Корб, Фелипе, Острзолек, Антон, Бакалорц, Сане, Швеглер, Клаус (Караман, 72), Гарник (Майер, 81), Фюллькруг (Жонатас, 62)
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Очипка, Настасич, Бенталеб, Горецка, Коноплянка, Калигиури (Реесе, 83), Арит (Майер, 73), Керер, Ди Санто (Бургшталлер, 46)
Предупреждения:
Гарник, 81 - Ди Санто, 10; Горецка, 18
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
27 августа 19:00, АВД Арена, Онлайн-трансляция