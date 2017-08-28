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Доменико Тедеско: Мы знаем, почему проиграли «Ганноверу»

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско поделился впечатлениями после матча с «Ганновером» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

«От всего сердца поздравляю «Ганновер» с победой. Для нас это был тяжелый матч. Нашему сопернику удался хороший прессинг. Наша идея была: расслабить соперника, а затем переиграть. К сожалению, она не сработала.

Во втором тайме мы были более цепкими, но «Ганновер» смог открыть счет в нужный для себя момент. Было неприятно. Мы знаем, в чем причина нашего поражения. Смотрим вперед», - цитирует Тедеско официальный сайт «Шальке».

Единственный мяч забил форвард «Рубина» Жонатас.

Матч

Ганновер 96 - Шальке 04 - 1:0 (0:0)

Голы

Жонатас 67 (1:0).

Состав

Ганновер 96: Чаунер, Корб, Фелипе, Острзолек, Антон, Бакалорц, Сане, Швеглер, Клаус (Караман, 72), Гарник (Майер, 81), Фюллькруг (Жонатас, 62)

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Очипка, Настасич, Бенталеб, Горецка, Коноплянка, Калигиури (Реесе, 83), Арит (Майер, 73), Керер, Ди Санто (Бургшталлер, 46)

Предупреждения:

Гарник, 81 - Ди Санто, 10; Горецка, 18

Судья:

Патрик Иттрих (Германия)

Место и дата

27 августа 19:00, АВД Арена, Онлайн-трансляция

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