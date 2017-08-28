Андре Брайтенрайтер: «Ганновер» заслужил победу

Главный тренер «Ганновера» Андре Брайтенрайтер поделился впечатлениями после матча с «Шальке» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Три очка мы заработали совершенно заслуженно. В течение всей недели мы интенсивно готовились к матчу с «Шальке». Во время тренировок мы отрабатывали несколько сценариев. Наши старания окупились. Мы хорошо играли на подборе, удачно переключались из обороны в атаку.

После смены сторон «Шальке» больше доминировал. Но мы смогли забить в нужный момент, а затем успешно защитили свои ворота. Действительно опасных моментов у наших ворот создано не было», - цитирует Брайтенрайтера официальный сайт «Шальке».

Единственный мяч забил форвард «Рубина» Жонатас.