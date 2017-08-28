Андре Брайтенрайтер: «Ганновер» заслужил победу
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тренер «Ганновера» Андре Брайтенрайтер поделился впечатлениями после матча с «Шальке»
в чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
«Три очка мы заработали совершенно заслуженно. В течение всей недели мы интенсивно готовились к матчу с «Шальке». Во время тренировок мы отрабатывали несколько сценариев. Наши старания окупились. Мы хорошо играли на подборе, удачно переключались из обороны в атаку.
После смены сторон «Шальке» больше доминировал. Но мы смогли забить в нужный момент, а затем успешно защитили свои ворота. Действительно опасных моментов у наших ворот создано не было», - цитирует Брайтенрайтера официальный сайт «Шальке».
Единственный мяч забил форвард «Рубина» Жонатас.
Матч
Ганновер 96 - Шальке 04 - 1:0 (0:0)
Голы
Жонатас 67 (1:0).
Состав
Ганновер 96: Чаунер, Корб, Фелипе, Острзолек, Антон, Бакалорц, Сане, Швеглер, Клаус (Караман, 72), Гарник (Майер, 81), Фюллькруг (Жонатас, 62)
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Очипка, Настасич, Бенталеб, Горецка, Коноплянка, Калигиури (Реесе, 83), Арит (Майер, 73), Керер, Ди Санто (Бургшталлер, 46)
Предупреждения:
Гарник, 81 - Ди Санто, 10; Горецка, 18
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
27 августа 19:00, АВД Арена, Онлайн-трансляция