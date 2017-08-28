Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Спартак
Хоккей  Ак Барс- : -Амур
Хоккей  Салават Юлаев- : -Куньлунь
Волейбол  Россия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бавария» может отдать Саншеша в аренду в «Ливерпуль»

Источник:  BildКомментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш может уйти в другой клуб на правах аренды. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как информирует Bild, Саншеш хотел бы получит игровую практику. «Бавария» готова пойти ему навстречу и отправить футболиста в аренду. Вероятнее всего, он отправится в «Ливерпуль».

В текущем сезоне 20-летний Ренату Саншеш провел один мяч за «Баварию».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дубль Смолова в ворота «Динамо», разгром «Арсенала» в Ливерпуле и 6 мячей «Монако» в матче против «Марселя». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Месут Озил: «Ливерпуль» заслужил победу без всяких сомненийПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил – о поражении от «Ливерпуля» (0:4) в матче третьего тура чемпионата Англии.Арсен Венгер: «Ливерпуль» везде переиграл нас физическиГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокоммментировал поражение от «Ливерпуля» (0:4) в матче третьего тура чемпионата Англии.«Ливерпуль» разгромил «Арсенал»Матч третьего тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Ливерпуля».«Ливерпуль» – «Арсенал» – 4:0. Как это былоВ матче третьего тура чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Арсеналом».
Теннис
Родина опустилась на шесть мест в рейтинге WTA. Кузнецова – 8-я, Шарапова – 146-я
Футбол
Месут Озил: «Ливерпуль» заслужил победу без всяких сомнений
Футбол
Станислав Черчесов: Может, кто-нибудь из наших клубов обратит на Караваева внимание
Футбол
Юрий Калитвинцев: Нарабатывали другой сценарий, но не получилось
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Ренату Саншеш
Ренату Саншешвсе новости