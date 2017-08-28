«Бавария» может отдать Саншеша в аренду в «Ливерпуль»
Источник: BildКомментарии
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш может уйти в
другой клуб на правах аренды. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Как информирует Bild, Саншеш хотел бы получит игровую практику. «Бавария» готова
пойти ему навстречу и отправить футболиста в аренду. Вероятнее всего, он
отправится в «Ливерпуль».
В текущем сезоне 20-летний Ренату Саншеш провел один мяч за «Баварию».
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