«Бавария» может отдать Саншеша в аренду в «Ливерпуль»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш может уйти в другой клуб на правах аренды. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как информирует Bild, Саншеш хотел бы получит игровую практику. «Бавария» готова пойти ему навстречу и отправить футболиста в аренду. Вероятнее всего, он отправится в «Ливерпуль».

В текущем сезоне 20-летний Ренату Саншеш провел один мяч за «Баварию».