Игорь Суркис: Если 10 человек захотят прыгнуть с моста, а я откажусь – получается, я трус?
Президент киевского «Динамо» Игорь
Суркис объяснил, почему команда не прибыла на гостевой матч чемпионата Украины
против «Мариуполя».
«Они же знают заранее, что проиграют все суды, которые будут независимыми, а не в нашей федерации футбола, выполняющей что-то «под козырек».
Есть
несколько вариантов. Первый – перенести матч в Киев. Второй вариант – если, как
заявляет президент нашей страны, прекратятся обстрелы, то 2 декабря сыграть в
Мариуполе. Есть еще вариант – сыграть два матча на нейтральном поле. Не
будоражить ни общественность, никого. Если «Мариуполь» выйдет в первую шестерку
– все четыре матча сыграть на нейтральном поле.
Скажите,
какой перевес мы хотим? Если меня спросят, должен ли туда ехать «Шахтер», я
тоже отвечу, что не уверен по поводу безопасности для футболистов на
сегодняшний день. А поедут ли туда иностранцы, я тоже не уверен. Зачем им туда
ехать? Они и так их там обыграют. Все знают, что команда финансируется из
одного источника.
В
свое время, когда ко мне обратился «Мариуполь», а там играть было нельзя, они
сказали, что не могут приехать, потому что нет денег ни на самолет, ни на
гостиницу. Я предоставил и самолет, и гостиницу, и стадион.
Я
не понимаю, для чего это разжигается перед играми сборной. Мы готовы ехать
туда, куда нам скажут, но безопасность должна быть для болельщиков, команды и
сотрудников клуба. Всякое может случиться.
Нам
говорят – езжайте, потому что едут все. Но если 10 человек станут на мосту и
скажут, что они хотят прыгнуть, а я скажу, что не хочу, то я тогда, получается,
трус? Есть же разумные вещи. Неужели футбольный матч стоит таких рисков?
Давайте мы прекратим политику возле футбола.
Я
никогда не был политиком и хотел бы сказать тем людям, которые с горячими
головами хотят видеть «Динамо» в Мариуполе, успокоиться. Мы приедем и в Донецк,
и в Мариуполь и будем играть в футбол», – цитирует Суркиса Tribuna.com.