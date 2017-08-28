Игорь Суркис: Если 10 человек захотят прыгнуть с моста, а я откажусь – получается, я трус?

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис объяснил, почему команда не прибыла на гостевой матч чемпионата Украины против «Мариуполя».

«Они же знают заранее, что проиграют все суды, которые будут независимыми, а не в нашей федерации футбола, выполняющей что-то «под козырек».

Есть несколько вариантов. Первый – перенести матч в Киев. Второй вариант – если, как заявляет президент нашей страны, прекратятся обстрелы, то 2 декабря сыграть в Мариуполе. Есть еще вариант – сыграть два матча на нейтральном поле. Не будоражить ни общественность, никого. Если «Мариуполь» выйдет в первую шестерку – все четыре матча сыграть на нейтральном поле.

Скажите, какой перевес мы хотим? Если меня спросят, должен ли туда ехать «Шахтер», я тоже отвечу, что не уверен по поводу безопасности для футболистов на сегодняшний день. А поедут ли туда иностранцы, я тоже не уверен. Зачем им туда ехать? Они и так их там обыграют. Все знают, что команда финансируется из одного источника.

В свое время, когда ко мне обратился «Мариуполь», а там играть было нельзя, они сказали, что не могут приехать, потому что нет денег ни на самолет, ни на гостиницу. Я предоставил и самолет, и гостиницу, и стадион.

Я не понимаю, для чего это разжигается перед играми сборной. Мы готовы ехать туда, куда нам скажут, но безопасность должна быть для болельщиков, команды и сотрудников клуба. Всякое может случиться.

Нам говорят – езжайте, потому что едут все. Но если 10 человек станут на мосту и скажут, что они хотят прыгнуть, а я скажу, что не хочу, то я тогда, получается, трус? Есть же разумные вещи. Неужели футбольный матч стоит таких рисков? Давайте мы прекратим политику возле футбола.

Я никогда не был политиком и хотел бы сказать тем людям, которые с горячими головами хотят видеть «Динамо» в Мариуполе, успокоиться. Мы приедем и в Донецк, и в Мариуполь и будем играть в футбол», – цитирует Суркиса Tribuna.com.



