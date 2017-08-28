Павел Колобков: Сыграет ли Овечкин на Олимпиаде? Не стоит бежать впереди паровоза

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал возможность участия в олимпийском турнире форварда сборной России по хоккею Александра Овечкина.

«Давайте подождем. Александр - настоящий патриот, он всегда готов биться за честь родины, но не будем забывать, что у профессионального хоккеиста Овечкина действует трудовой контракт с клубом, а это предполагает определенные обязательства перед работодателем. В противном случае неизбежен штраф или дисквалификация.

Не думаю, будто кому-то нужна дополнительная конфронтация. Время, чтобы урегулировать спорные вопросы без обострений и конфликтов, пока есть. Не стоит бежать впереди паровоза», - цитирует Колобкова ТАСС.

Напомним, что НХЛ не будет прерывать чемпионат на период проведения зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.





