Павел Колобков: Сыграет ли Овечкин на Олимпиаде? Не стоит бежать впереди паровоза
Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал возможность
участия в олимпийском турнире форварда сборной России по хоккею Александра
Овечкина.
«Давайте подождем. Александр - настоящий патриот, он всегда готов
биться за честь родины, но не будем забывать, что у профессионального хоккеиста
Овечкина действует трудовой контракт с клубом, а это предполагает определенные
обязательства перед работодателем. В противном случае неизбежен штраф или
дисквалификация.
Не думаю, будто кому-то нужна дополнительная конфронтация. Время,
чтобы урегулировать спорные вопросы без обострений и конфликтов, пока есть. Не
стоит бежать впереди паровоза», - цитирует Колобкова ТАСС.
Напомним, что НХЛ не будет прерывать чемпионат на период
проведения зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Олимпиада пройдет с 9 по 25
февраля.